हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRichest Mughal Emperor: मुगल काल में कितना अमीर था भारत? जानें किस मुगल बादशाह के पास था एलन मस्क से कई गुना ज्यादा पैसा

Richest Mughal Emperor: मुगल काल में कितना अमीर था भारत? जानें किस मुगल बादशाह के पास था एलन मस्क से कई गुना ज्यादा पैसा

मुगल काल में भारत शाहजहां और अकबर के शासन के दौरान सबसे अमीर था. उस वक्त इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. तत्कालीन समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

अक्सर लोग कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था और मुगलों के आने से उसकी संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन इतिहास के कई स्रोत इस धारणा को गलत साबित करते हैं. दरअसल मुगल शासन के दौरान ही भारत आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा. विशेष रूप से अकबर से लेकर शाहजहां का काल भारतीय इतिहास की सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति के तौर पर माना जाता है.

इतिहासकारों की राय में शाहजहां का समय वह दौर था, जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर अर्थव्यवस्था था, लेकिन यह भी सच है कि इस समृद्धि की बुनियाद अकबर ने ही डाली. अकबर ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, किसानों को राहत दी, राजस्व व्यवस्था को सरल बनाया और पूरे साम्राज्य में कानून-व्यवस्था को स्थिर रखा. इसी कारण अगले डेढ़ सौ वर्षों तक भारत विश्व अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर बना रहा.

मुगल काल का स्वर्ण युग

अकबर के शासन में विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच सद्भाव बना रहा. व्यापार तेजी से बढ़ा, कारीगरों और कलाकारों को संरक्षण मिला. देश के अंदरूनी बाजार बेहद शक्तिशाली बने. यह वही समय था जब भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान एक सम्पन्न, सुसंगठित और सांस्कृतिक रूप से उच्च राष्ट्र की बनी. इसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने इसी नींव पर साम्राज्य को और मजबूत किया.

एलन मस्क और अकबर की संपत्ति

Aberdeen Asia और Money.com की रिपोर्ट के मुताबिक अकबर की संपत्ति आज के हिसाब से 21 ट्रिलियन डॉलर थी, जो भारतीय मुद्रा में देखें तो लगभग 1750 लाख करोड़ रुपये बनता है. वहीं फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की कुल संपत्ति अक्टूबर 2025 में लगभग 500 बिलियन डॉलर थी, जो भारतीय करेंसी में लगभग (लगभग 41-42 लाख करोड़ रुपये) तक होती है. इस तरह से देखा जाए तो एलन मस्क की संपत्ति अकबर के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

भारत की आर्थिक ताकत — दुनिया की संपत्ति का चौथाई हिस्सा

कई इतिहासकारों का अनुमान है कि मुगलकाल का भारत अकेले ही दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था. यह आज के समय अमेरिका और चीन की संयुक्त आर्थिक शक्ति के बराबर समझा जाता है. उस दौर में यूरोप के अधिकांश देश बदहाली में थे और भारत की संपन्नता देखकर हैरान रह जाते थे.

विदेशी यात्रियों की नजर में ऐश्वर्य से भरा भारत

मुगल समय में भारत आने वाले विदेशी यात्री यहां की चमक-दमक देखकर दंग रह जाते थे. फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर ने लिखा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं और यहां के बाज़ार संसार में सबसे समृद्ध हैं. फ्रांस्वा बर्नियर ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा और बताया कि यहां की वस्तुएं यूरोप की तुलना में कहीं अधिक सुंदर और सस्ती थीं. अंग्रेज़ यात्री थॉमस रो मुगल दरबार की भव्यता देखकर स्तब्ध रह गया और उसने लिखा कि यूरोप के राजा भी इस वैभव की बराबरी नहीं कर सकते.

शाहजहां और मुगल दरबार की अद्भुत शान

शाहजहां का दरबार अपनी नोक-झोंक, सुंदरता और विलासिता के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय था. उनका प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जो सोने और कीमती रत्नों से बनाया गया था. आज की कीमत में लगभग 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपये के बराबर आंका गया है. कई यात्रियों ने यह भी लिखा कि शाहजहांं विशेष अवसरों पर हीरों और मोतियों की वर्षा करवा देता था. ताज महल के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शाहजहां के वक्त अकेले सिर्फ जमीन से आने वाले रेवेन्यू 20.75 मिलियन पाउंड के बराबर था.

भारत इतना धनी कैसे बना

मुगल काल में भारत की समृद्धि कई वजहों से तेजी से बढ़ी. उपजाऊ खेतों ने अनाज का बड़ा उत्पादन दिया, कारीगरों के हुनर ने कपड़ा, धातु कला, जरी और रेशमी वस्त्रों को वैश्विक पहचान दिलाई और मसालों के व्यापार ने पूरी दुनिया में भारत को टॉप बना दिया. भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था और लगभग हर वस्तु का उत्पादन देश के अंदर ही होता था, जिससे आत्मनिर्भरता मजबूत बनी रहती थी.

ये भी पढ़ें: 'ममता बनर्जी को अब बहन नहीं कह सकता, अब वो...', बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बोले जगद्गुरु रामभद्राचार्य

Published at : 09 Dec 2025 09:03 AM (IST)
Tags :
Akbar Shah Jahan Mughal Empire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
SIR Controversy: 'आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा'- Mamata Banerjee | TMC | West Bengal
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | Breaking
UP News: धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर ब्लेड से हमला, युवती की हालत गंभीर | Breaking
Parliament Winter Session: लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, SIR समेत कई मुद्दों पर होगी बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
बॉलीवुड
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
ट्रेंडिंग
Video:
"और ले लो सेल्फी" बंदर के साथ पोज मार रही थी पापा की परी, तभी हो गया हमला- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
नौकरी
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget