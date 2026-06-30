यूट्यूब देखकर घर पर डिलीवरी कराना पड़ा भारी! प्रसव के दौरान महिला ने तोड़ा दम

तकनीक और इंटरनेट के दौर में जानकारी हासिल करना पहले से कहीं आसान हो गया है, लेकिन बिना विशेषज्ञ सलाह के क्रिटिकल मेडिकल प्रोसेस को अपनाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका दर्दनाक उदाहरण तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में सामने आया है. यहां यूट्यूब वीडियो देखकर घर पर प्रसव कराने की कोशिश एक 32 वर्षीय महिला की मौत का कारण बन गई.

मृतका की पहचान के शशिकला के रूप में हुई है, जो तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुका स्थित पुंजईथलावाइपालयम गांव की रहने वाली थीं. पुलिस के अनुसार, शशिकला को 24 जून की सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई. उस समय उनके पति कोलंदचामी और सास ने घर पर ही डिलीवरी कराने का फैसला किया. बताया जा रहा है कि दोनों ने इंटरनेट और यूट्यूब पर नेचुरल चाइल्डबर्थ से जुड़े वीडियो देखकर प्रसव में मदद की.

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डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ी

घर पर हुई इस डिलीवरी के दौरान शशिकला ने एक बच्ची को जन्म दिया. शुरुआती तौर पर सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन प्रसव के बाद प्लेसेंटा (गर्भनाल) शरीर से बाहर नहीं निकल पाया. इसके चलते उन्हें पोस्ट-पार्टम हैमरेज यानी डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की गंभीर समस्या हो गई. महिला की हालत बिगड़ने पर परिवार उसे पहले पेरुंदुरई स्थित सरकारी इरोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा. बाद में 25 जून को उन्हें कोयंबटूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई दिनों तक चले इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 28 जून की सुबह उनकी मौत हो गई.

पति के खिलाफ मामला दर्ज

जांच में सामने आया कि शशिकला और उनके पति ने पहले से ही घर पर ‘प्राकृतिक प्रसव’ कराने की योजना बनाई थी. परिवार के अनुसार, वर्ष 2020 में पहली बेटी के जन्म के दौरान शशिकला का सी-सेक्शन हुआ था, जिसके बाद उन्हें लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा था. इसी अनुभव के कारण दंपति ने दूसरी संतान के लिए अस्पताल की बजाय प्राकृतिक तरीके से प्रसव कराने का फैसला किया. इस मामले में कुन्नथुर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर उथुकुली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत कोलंदचामी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह धारा गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है. हालांकि मृतका के परिवार ने किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया है.

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