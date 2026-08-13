'पंजाब-झारखंड पर चुप हैं...', छात्रों के आंदोलन को लेकर BJP का राहुल गांधी पर निशाना

बीजेपी के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई अहम मुद्दों पर चुप हैं और संसद में भी विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी. रविशंकर प्रसाद ने झारखंड में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर गोली चलाए जाने के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले पर भी अपनी बात रखनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झारखंड और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है. रविशंकर प्रसाद ने मानसून सत्र के दौरान संसद में हुए हंगामे को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा. उनका आरोप है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जिनकी वजह से संसद का कामकाज प्रभावित हुआ.

LIVE: Senior BJP Leader Shri @rsprasad addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/RjOfSz5GMs — BJP (@BJP4India) August 13, 2026

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राहुल गांधी की समझ पर उठाए सवाल

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है. वे लापरवाह है और एक नेता के रूप में उनमें अक्ल नहीं है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उन्होंने पीएम आवास का घेराव किया वह निंदनीय है. हालांकि, पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के भविष्य के लिए कड़े कानून लागू किए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया.

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