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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पंजाब-झारखंड पर चुप हैं...', छात्रों के आंदोलन को लेकर BJP का राहुल गांधी पर निशाना

'पंजाब-झारखंड पर चुप हैं...', छात्रों के आंदोलन को लेकर BJP का राहुल गांधी पर निशाना

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए झारखंड प्रदर्शन और संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर सवाल उठाए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 02:58 PM (IST)
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बीजेपी के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई अहम मुद्दों पर चुप हैं और संसद में भी विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी. रविशंकर प्रसाद ने झारखंड में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर गोली चलाए जाने के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले पर भी अपनी बात रखनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झारखंड और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है. रविशंकर प्रसाद ने मानसून सत्र के दौरान संसद में हुए हंगामे को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा.  उनका आरोप है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जिनकी वजह से संसद का कामकाज प्रभावित हुआ.

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राहुल गांधी की समझ पर उठाए सवाल

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है. वे लापरवाह है और एक नेता के रूप में उनमें अक्ल नहीं है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उन्होंने पीएम आवास का घेराव किया वह निंदनीय है. हालांकि, पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के भविष्य के लिए कड़े कानून लागू किए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BJP Ravi Shankar Prasad Breaking News Abp News
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