ब्रेक की जगह दबा एक्सीलेरेटर, तालाब में जा गिरी कार, महिला की दर्दनाक मौत

कोलकाता के केस्टोपुर इलाके में बुधवार को ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रही 42 वर्षीय महिला की कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी. हादसे में महिला की डूबने से मौत हो गई. करीब एक घंटे से अधिक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने कार को तालाब से बाहर निकाला. कार के अंदर से महिला का शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बेटी को स्कूल छोड़कर लौटी थी महिला

घटना कोलकाता के केस्टोपुर स्थित प्रफुल्ल कानन (पश्चिम) इलाके की बताई जा रही है. मृतका की पहचान सुमित्रा दास के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, सुमित्रा अपनी बेटी को स्कूटर से स्कूल छोड़कर घर लौटी थीं. स्कूटर खड़ा करने के बाद उन्होंने गैराज से अपनी हुंडई ईऑन कार निकाली और ड्राइविंग की प्रैक्टिस के लिए निकल गईं. इसी दौरान कार अचानक अनियंत्रित हो गई और तालाब में जा गिरी. देखते ही देखते कार पूरी तरह पानी में डूब गई. महिला को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका और उनकी डूबने से मौत हो गई.

एक घंटे से अधिक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कार से बरामद हुआ शव

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे से अधिक समय तक चले बचाव अभियान के बाद कार को तालाब से बाहर निकाला गया. कार बाहर आने पर उसके अंदर सुमित्रा का शव मिला. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शव की स्थिति से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डूबती कार से बाहर निकलने के लिए महिला ने प्रयास किया होगा. उनका चेहरा कार के पिछले हिस्से की ओर था, जबकि पैर स्टीयरिंग के पास पाए गए.

22 अगस्त को था ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सुमित्रा के पति कृष्णेंदु दास ने हाल ही में यह कार खरीदी थी. सुमित्रा 22 अगस्त को होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रही थीं और इसी वजह से कार चलाने का अभ्यास कर रही थीं. प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि ड्राइविंग सीखने के दौरान सुमित्रा ने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेरेटर दबा दिया. इससे कार की रफ्तार बढ़ गई और वह तालाब के बीच जा गिरी.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने सुमित्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने घटना की तत्काल जांच शुरू कर दी है. हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस घटनास्थल और दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.