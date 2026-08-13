टीएमसी के पूर्व MLA निर्मल घोष गिरफ्तार, आरजी कर रेप केस में बड़ा एक्शन

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साल 2024 में हुए आरजी कर रेप-मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. पुलिस ने इस मामले में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरजी कर रेप-मर्डर केस में सबूत मिटाने के कथित मामले में ओडिशा से पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया गया है.

आरजी कर केस की दूसरी बरसी पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वे पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार के मामले में नया केस दर्ज करें और फिर से जांच करें. बता दें कि पीड़िता का अंतिम संस्कार निर्मल घोष की मौजूदगी में पानीहाटी में जल्दबाजी में किया गया था.

9 अगस्त 2024 की रात को आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इसे लेकर बंगाल के अलावा पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. आरोप हैं कि सबूतों को नष्ट किया गया और घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई थी.