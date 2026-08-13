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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटीएमसी के पूर्व MLA निर्मल घोष गिरफ्तार, आरजी कर रेप केस में बड़ा एक्शन

टीएमसी के पूर्व MLA निर्मल घोष गिरफ्तार, आरजी कर रेप केस में बड़ा एक्शन

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साल 2024 में हुए आरजी कर रेप-मर्डर केस में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 13 Aug 2026 01:59 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के कोलकाता में साल 2024 में हुए आरजी कर रेप-मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. पुलिस ने इस मामले में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरजी कर रेप-मर्डर केस में सबूत मिटाने के कथित मामले में ओडिशा से पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया गया है.

आरजी कर केस की दूसरी बरसी पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वे पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार के मामले में नया केस दर्ज करें और फिर से जांच करें. बता दें कि पीड़िता का अंतिम संस्कार निर्मल घोष की मौजूदगी में पानीहाटी में जल्दबाजी में किया गया था. 

9 अगस्त 2024 की रात को आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इसे लेकर बंगाल के अलावा पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. आरोप हैं कि सबूतों को नष्ट किया गया और घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई थी.

 

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 13 Aug 2026 01:45 PM (IST)
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