देश के करोड़ों लोगों को राहत देने वाली खबर सामने आई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है और 24 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई नए इलाकों में दस्तक दे दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक मानसून अब तेजी से उत्तर और पूर्व भारत की ओर बढ़ रहा है.

दिल्ली में IMD के वैज्ञानिक डॉ. शशि कांत ने मानसून की प्रगति पर जानकारी देते हुए कहा, "पिछले 24 घंटों में मानसून की प्रगति मजबूत रही है. यह अब पूरे महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों को कवर कर चुका है. यह छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ा है. अगले 2-3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के और इलाकों में इसके पहुंचने की संभावना है."

#WATCH | Delhi: On monsoon arrival across India, IMD Scientist, Dr Shashi Kant says, "... In the past 24 hours, monsoon progress has been strong. It has now covered all of Maharashtra, parts of southern Gujarat, southern Madhya Pradesh, and nearby areas. It has also advanced into… pic.twitter.com/Q4yVb4xOeN — ANI (@ANI) June 24, 2026

मौसम विभाग के अनुसार, आज मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के शेष क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में आगे बढ़ चुका है. अगले दो से तीन दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. इसके बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय हो सकता है.

Southwest Monsoon Update !

The Southwest Monsoon has further advanced into some parts of Gujarat & Madhya Pradesh, remaining parts of Maharashtra, and some more parts of Chhattisgarh & Jharkhand, today the 24th June, 2026.#SouthwestMonsoon2026 #MonsoonAdvance #WeatherUpdate… pic.twitter.com/EoTnohSQoX — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 24, 2026

खतरे की घंटी, भारी बारिश की संभावना

हालांकि राहत की इस बारिश के साथ खतरे की घंटी भी बज चुकी है. IMD ने पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 27 और 28 जून को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि मध्य भारत के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण कई राज्यों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. कई क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है.

यूपी, बिहार में हीटवेव और लू का अलर्ट

दिलचस्प बात यह है कि जहां देश के कई हिस्सों में बारिश का इंतजार खत्म हो रहा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहेगा. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक हीटवेव की चेतावनी जारी की है. वहीं बिहार और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है.

राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश, तेज हवाओं और धूल भरी आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

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