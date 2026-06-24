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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Update: अटका मानसून चल पड़ा है, महाराष्ट्र पूरा भीगा, अब यूपी-बिहार की बारी, IMD का बड़ा अलर्ट!

Monsoon Update: अटका मानसून चल पड़ा है, महाराष्ट्र पूरा भीगा, अब यूपी-बिहार की बारी, IMD का बड़ा अलर्ट!

दिल्ली में IMD के वैज्ञानिक डॉ. शशि कांत ने मानसून की प्रगति पर जानकारी देते हुए कहा, "पिछले 24 घंटों में मानसून की प्रगति मजबूत रही है.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 04:09 PM (IST)
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देश के करोड़ों लोगों को राहत देने वाली खबर सामने आई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है और 24 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई नए इलाकों में दस्तक दे दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक मानसून अब तेजी से उत्तर और पूर्व भारत की ओर बढ़ रहा है.

दिल्ली में IMD के वैज्ञानिक डॉ. शशि कांत ने मानसून की प्रगति पर जानकारी देते हुए कहा, "पिछले 24 घंटों में मानसून की प्रगति मजबूत रही है. यह अब पूरे महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों को कवर कर चुका है. यह छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ा है. अगले 2-3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के और इलाकों में इसके पहुंचने की संभावना है."

मौसम विभाग के अनुसार, आज मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के शेष क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में आगे बढ़ चुका है. अगले दो से तीन दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. इसके बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय हो सकता है.

खतरे की घंटी, भारी बारिश की संभावना

हालांकि राहत की इस बारिश के साथ खतरे की घंटी भी बज चुकी है. IMD ने पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 27 और 28 जून को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि मध्य भारत के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण कई राज्यों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. कई क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है.

यूपी, बिहार में हीटवेव और लू का अलर्ट

दिलचस्प बात यह है कि जहां देश के कई हिस्सों में बारिश का इंतजार खत्म हो रहा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहेगा. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक हीटवेव की चेतावनी जारी की है. वहीं बिहार और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है.

राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश, तेज हवाओं और धूल भरी आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.  इससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें : Explained: मानसून में 45 डिग्री गर्मी में क्यों जल रहा यूरोप? 'हीट डोम' में भभक रहे लोग, शराब से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक बंद

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 24 Jun 2026 04:07 PM (IST)
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