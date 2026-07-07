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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले अशोक गहलोत- ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, अभी भी वक्त है....'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले अशोक गहलोत- ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, अभी भी वक्त है....'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सरकार से राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है. बीते रोज कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीएचपी और आरएसएस समेत बीजेपी को घेरा था. आज मंगलवार (7 जुलाई) को राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा.

अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट भंग होना चाहिए. तभी लोगों में विश्वास आएगा कि ट्रस्ट भंग हो गया है तो वो निश्चित हो सकते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चंदे की चोरी का पता लगते ही ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था. अभी भी समय है ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए.

अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन ने खुद कहा है कि चोरी नहीं डकैती हुई है. हालांकि उन पर भी आरोप लग रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी खुद भी मानती हैं कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो फिर क्या बच गया? उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस ट्रस्ट को भंग कर दे, क्योंकि इस ट्रस्ट के रहते हुए तो लोग इन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे. 

ट्रस्ट की जांच को लेकर क्या बोले गहलोत
राम मंदिर ट्रस्ट की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा इस मामले की जांच की जानी चाहिए. एसआईटी की जांच का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले ही जल्दबाजी में एसआईटी बनाई गई है. एसआईटी में यूपी पुलिस के ही अधिकारी हैं तो ऐसे में कैसे विश्वास होगा कि वो सही जांच कर रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के लिए धार्मिक और धर्माचार्यों को लेकर नया ट्रस्ट बनाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए.

EVM मुद्दे पर क्या कहा
भारत-इंडोनेशिया के बीच EVM-MoU को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि VVPAT मशीनों को शामिल किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि EVM से छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के अधिकांश विकसित देश भी बैलेट पेपर की व्यवस्था पर वापस लौट चुके हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot BJP RAM MANDIR Trust
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