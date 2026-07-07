राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत जयपुर से एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के लिए कथित तौर पर स्लीपर सेल के रूप में काम करने का आरोप है. गिरफ्तार महिला की पहचान बबीता धाकड़ के रूप में हुई है, जिसने कथित रूप से ऑनलाइन इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम खदीजा रख लिया था. सूत्रों के मुताबिक, महिला को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था. यह कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर की गई, जिसके बाद राजस्थान ATS ने ऑपरेशन चलाकर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की.

जांच एजेंसियों के अनुसार, महिला मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर की रहने वाली है और वर्तमान में जयपुर के वाटिका इलाके में रह रही थी. जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में मौजूद एक मौलवी के संपर्क में आने के बाद उसने कथित रूप से ऑनलाइन इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदलकर खदीजा रख लिया. एजेंसियों का दावा है कि वह व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने हैंडलर के लगातार संपर्क में थी. उसके कई प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के साथ संपर्क होने के भी संकेत मिले हैं.

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भारत छोड़कर आतंकी नेटवर्क में शामिल होने की थी तैयारी

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि महिला कथित तौर पर भारत छोड़कर विदेश जाने और सक्रिय रूप से आतंकी नेटवर्क में शामिल होने की योजना बना रही थी. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसकी यात्रा की क्या तैयारी थी, उसे किस देश भेजने की योजना थी और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे.

जैश के बड़े आतंकियों से जुड़े संपर्क

जांच के दौरान महिला के संपर्क उन लोगों से भी मिले हैं जिनका नाम पहले बड़े आतंकी मामलों में सामने आ चुका है, जो इस प्रकार है:

कारी जर्रार- जैश-ए-मोहम्मद का प्रवक्ता और कमांडर बताया जाता है. उसका नाम वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर के नागरोटा आर्मी कैंप हमले में भी सामने आया था.

यूसुफ अजहर उर्फ गोरी- जैश प्रमुख मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया जाता है. यूसुफ अजहर पर वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण मामले में शामिल होने के आरोप हैं.

फेसबुक और व्हाट्सएप से मिले अहम सुराग

जांच में महिला के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिले हैं. उसके मोबाइल में Duniya Dhokhebaaz नाम का एक संदिग्ध फेसबुक अकाउंट मिला.इस फेसबुक अकाउंट पर करीब 370 मित्र जुड़े हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या पाकिस्तान और अन्य देशों के लोगों की थी.जांच में एक ऐसा फेसबुक अकाउंट भी सामने आया, जिसकी प्रोफाइल पर जैश-ए-मोहम्मद का झंडा लगा हुआ था.मोबाइल के व्हाट्सऐप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नंबरों से चैट और कॉल रिकॉर्ड भी बरामद हुए हैं. अब एजेंसियां इन सभी डिजिटल कनेक्शन की फोरेंसिक जांच कर रही हैं.

महिला कट्टरपंथ का बढ़ता खतरा

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हाल के वर्षों में महिलाओं के कट्टरपंथ की ओर आकर्षित होने के कई मामले सामने आए हैं. अफशा जबीन, सना फातिमा, रुबीना शेख, नाजिया इलाही और समिया खातून जैसे मामलों में एक समान पैटर्न देखने को मिला है. जांच एजेंसियों के मुताबिक यह पैटर्न आमतौर पर इस प्रकार होता है. सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, वैचारिक रूप से कट्टरपंथ की ओर झुकाव, नए लोगों को नेटवर्क से जोड़ना, हिंसा और आतंकी विचारधारा को स्वीकार करना.

महिलाओं का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आतंकी संगठन?

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकी संगठन अब लो-प्रोफाइल, हाई-इम्पैक्ट रणनीति अपना रहे हैं, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचा जा सके. महिलाओं को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि उन पर सामान्यतः कम संदेह किया जाता है. उनका सामाजिक दायरा व्यापक होता है. वे भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर भर्ती करने में सक्षम होती हैं. प्रचार, नेटवर्क विस्तार और नए सदस्यों की भर्ती में उनकी भूमिका प्रभावी मानी जाती है.

महिलाओं के अलग नेटवर्क बनाने की कोशिश

जांच एजेंसियों के अनुसार, हैदराबाद की एक पूर्व जांच में “खवातीन विंग” (महिला शाखा) बनाने की योजना का भी खुलासा हुआ था. इस कथित महिला नेटवर्क के जरिए भर्ती, हथियार और विस्फोटक प्रशिक्षण तथा भविष्य के हमलों की तैयारी जैसी गतिविधियों की आशंका जताई गई थी. एजेंसियों का कहना है कि इस तरह का मॉडल पहले ISIS भी अल-खंसा ब्रिगेड जैसी महिला इकाइयों के माध्यम से इस्तेमाल कर चुका है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल ने ऐसे नेटवर्क के विस्तार को और आसान बना दिया है.

महाराष्ट्र की एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर

सूत्रों के अनुसार, इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. राज्य की विभिन्न एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि कहीं इसी तरह का ऑनलाइन कट्टरपंथ और स्लीपर सेल तैयार करने का कोई पैटर्न महाराष्ट्र में भी सक्रिय तो नहीं है. सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल संपर्कों के जरिए युवाओं और महिलाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनपुट का विश्लेषण किया जा रहा है. यदि किसी प्रकार का समान नेटवर्क या संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो उसके खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल राजस्थान ATS, मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हैं. जांच का फोकस महिला के पूरे नेटवर्क, विदेशी संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और संभावित सहयोगियों की पहचान पर है.

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