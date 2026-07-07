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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडोनेशिया की संसद से पीएम मोदी का चीन को सीधा संदेश, बोले- 'भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद पर...'

इंडोनेशिया की संसद से पीएम मोदी का चीन को सीधा संदेश, बोले- 'भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद पर...'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए और 'लोकतंत्र की जननी' के एक गौरवान्वित नागरिक के रूप में मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं."

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 04:26 PM (IST)
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इंडोनेशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों-इशारों में पड़ोसी चीन के विस्तारवादी रवैये पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं, बल्कि विकासवाद के मार्ग पर चलता है. इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए और 'लोकतंत्र की जननी' के एक गौरवान्वित नागरिक के रूप में मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं." उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की जनता ने जिस आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, उसे वह कभी नहीं भूलेंगे. पीएम मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक संबंधों को दोनों देशों की साझी ताकत बताया.

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बताया दोस्त

उन्होंने कहा, आज सुबह, राष्ट्रपति प्रबोवो ने कॉपीराइट के बारे में बात की.  कोई भी इस प्यार, इस लगाव, इस दोस्ती या आपसी सम्मान की भावना पर कॉपीराइट नहीं रख सकता. राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मेरी दोस्ती कॉपीराइट की सभी सीमाओं से परे है.

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उन्होंने कहा, 'आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलने का भी मौका मिला. मैं अनगिनत भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के प्यार को विनम्र और आभारी दिल से स्वीकार करता हूं.'

भारत और इंडोनेशिया इतिहास के अहम मोड़ पर खड़े: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत और इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम मोड़ पर एक साथ खड़े हैं. इस सदी का पहला चौथाई हिस्सा बीत चुका है, और आने वाले पच्चीस साल हमारे दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी हैं. आज, इंडोनेशिया की महान धरती पर आपके सामने खड़ा होकर, मैं अपने साथ हमारे साझा विकास का पक्का इरादा लेकर आया हूं. मैं इस इरादे के साथ आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया, मिलकर पूरी इंसानियत की सेवा करेंगे.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
PM Modi WORLD NEWS PM Modi In Indonesia
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