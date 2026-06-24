Explained: मानसून में 45 डिग्री गर्मी में जल रहा यूरोप! शराब से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक बंद

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: मानसून में 45 डिग्री गर्मी में क्यों जल रहा यूरोप? 'हीट डोम' में भभक रहे लोग, शराब से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक बंद

Explained: मानसून में 45 डिग्री गर्मी में क्यों जल रहा यूरोप? 'हीट डोम' में भभक रहे लोग, शराब से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक बंद

Europe Heat Dome: ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और इटली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है. सरकार ने बाहर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है. यूरोप 'हीट डोम' नाम के गुब्बारे में बंद हो गया है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 24 Jun 2026 01:04 PM (IST)
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जून 2026 का महीना आधा बीता नहीं और यूरोप के लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं. फ्रांस ने शराब बेचने पर रोक लगा दी, इटली के अस्पताल फुल हो गए और न्यूक्लियर पावर प्लांट तक बंद करने पड़ गए. लेकिन सबसे अजीब बात जो दिमाग में घूम रही है वो ये हमारे यहां तो जून में बारिश आ रही है, तो यूरोप वाले गर्मी से क्यों बिलख रहे हैं और क्या मौसम का सारा खेल 4 महीने पीछे चल रहा है...

यूरोप में गर्मी से हालात कितने खराब हैं?

सीधी बात करें तो यूरोप इस वक्त एक अजीबो-गरीब गुब्बारे में बंद हो गया है, जिसका नाम है 'हीट डोम'. लेकिन उस पर आने से पहले आंकड़े देखिए:

  • द गार्डियन के मुताबिक, इस हफ्ते ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और इटली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है.
  • इटली के सिसली और सार्डिनिया जैसे इलाकों में तो तापमान अफ्रीका की सहारा रेगिस्तान को भी टक्कर दे रहा है.
  • हमेशा ठंडा और हरा-भरा रहने वाला यूनाइटेड किंगडम पहली बार गर्मियों की शुरुआत में ही 40 डिग्री का आंकड़ा छूने की कगार पर है.
  • फ्रांस के कुछ हिस्सों में तो हालात इतने भयानक हैं कि सरकार ने बाहर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि गर्मी और डिहाइड्रेशन से लोग बेहोश होकर सड़कों पर गिर रहे थे.

न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे?

न्यूक्लियर एनर्जी पर सबसे ज्यादा गर्व करने वाला फ्रांस कई रिएक्टर बंद कर चुका है. डॉयचे वेले की लाइव रिपोर्ट ने इसकी वजह बिल्कुल साफ बताई है. ये प्लांट जिन नदियों का पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही नदियां इस भीषण गर्मी में खौलती हुई हो गई हैं. जब नदी का पानी पहले से ही बहुत गर्म हो तो वो किसी गर्म रिएक्टर को ठंडा नहीं कर सकता.

अगर फिर भी गर्म पानी वापस नदी में छोड़ा गया, तो नदी की पूरी जलीय जिंदगी खत्म हो जाएगी. तो मजबूरी में यूरोप अपनी बिजली बनाने वाली फैक्ट्रियों को ही बंद करने पर मजबूर है. सोचिए, जिस वक्त सबसे ज्यादा पंखे और AC चलने चाहिए, उस वक्त बिजली का सबसे बड़ा सोर्स ही बंद हो जाए, तो हालात कितने खतरनाक हो जाते हैं.

भारत में तो मानसून है, फिर वहां गर्मी क्यों?

यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन है और आपका सवाल बिल्कुल सही है. ये नहीं सोचिए कि मौसम 4 महीने पीछे चल रहा है या पृथ्वी पलट गई है. दरअसल, मौसम का गणित लेटीट्यूड्स पर चलता है. भारत में अभी बारिश इसलिए है क्योंकि हमारे यहां सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर होकर वापस लौट रहा है और मानसूनी हवाएं एक्टिव हैं.

उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) के बाकी देशों, खासकर यूरोप में, जून-जुलाई तो सीधे गर्मी का पीक सीजन होता है. इंग्लैंड या जर्मनी में ये वो समय होता है जब लोग बर्फीली सर्दियों के बाद गर्मियों का लुत्फ उठाने के लिए छुट्टियों पर निकलते हैं. तो जून में वहां गर्मी होना नेचुरल साइकिल है. 

लेकिन 45 डिग्री वाली गर्मी कोई आम बात नहीं?

यहां आता है विलेन 'हीट डोम'. जरा सोचिए आप किसी बर्तन में खाना पका रहे हैं और ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया. अब जो गर्मी बनेगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी और अंदर ही अंदर हर चीज भाप बनकर जलने लगेगी. हीट डोम बिल्कुल यही चीज है, बस ये पूरे वातावरण में बनता है.

ये तब होता है जब ऊपरी वायुमंडल में एक बहुत ही मजबूत और जिद्दी हाई-प्रेशर एरिया बन जाता है. ये एक ढक्कन की तरह काम करता है. ये नीचे की गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देता और बादलों या ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोक देता है.

सूरज की गर्मी आ रही है और धरती उसे सोख रही है, लेकिन वो गर्मी इस गुम्बद के अंदर कैद होती जा रही है. जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, ये गर्मी बढ़ती ही जाती है. इस वजह से यूरोप का पारा 40 के बाद 45 और उससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है.

आप सोच सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक मौसमी घटना है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है. यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोप पूरी दुनिया की तुलना में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है. पिछले 30-40 सालों में यूरोप का तापमान वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है. ऐसे में, जो हीटवेव पहले 50 साल में एक बार आती थी, अब वो 5-10 साल में आने लगी है. ये जो हीट डोम बने हैं, ये पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा देर तक टिकने वाले हो गए हैं.

तो यूरोप 'हीट डोम' से बाहर कब आ पाएगा?

DW के मुताबिक, ये हीट डोम अगले कुछ दिनों तक यूरोप को जलाए रखेगा. फिलहाल यूरोपीय सरकारें रेड अलर्ट जारी करके लोगों से घरों में रहने, पानी पीते रहने और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने को कह रही हैं. बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है और न्यूक्लियर प्लांट बंद होने से कई जगहों पर दिक्कतें बढ़ी हैं.

यूरोप की ये त्रासदी हमारे लिए भी एक तरह की चेतावनी का पोस्टर है. अगर तापमान इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो आने वाले सालों में हमारे शहरों में भी यही हाल हो सकता है, फिर चाहे मानसून आए या न आए.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 24 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
France Italy Europe European Union Heatstroke Germany #heatwave #rainfall #monsoon Europe Weather TRENDING HEATWAVE WEATHER NEWS WEATHER UPDATE Monsoon 2026 Heat Dome Europe Heat Dome
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