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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक, NEET री-एग्जाम से पहले बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक, NEET री-एग्जाम से पहले बड़ा फैसला

Telegram Ban News: नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई है.

Reported By : पवन कुमार गौड |  Edited By: शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 16 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई है. यह फैसला परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने और नकल गिरोह को रोकने के लिए उठाया गया है. 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होगी. इसके साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा. एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

केंद्र सरकार ने तेज की तैयारियां

केंद्र सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं. मई में हुई परीक्षा को कुछ सवाल लीक होने के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. दोबारा परीक्षा की तैयारियों के बीच कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की और चेतावनी दी कि जो कोई भी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को बिगाड़ने, उसमें बाधा डालने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा को लेकर केंद्र ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें इंडियन एयर फोर्स के जरिए प्रश्न पत्रों को ले जाना और दोबारा परीक्षा सुरक्षित रूप से आयोजित करने में स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती शामिल है. एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने और उत्तर पुस्तिकाओं में रफ काम के लिए ज्यादा जगह देने की भी घोषणा की है. केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के आपसी सहयोग का मकसद दोबारा परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है.

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21 जून होगा नीट यूजी री-एग्जाम

नीट (यूजी) 2026 की 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों को राहत देते हुए कई बदलावों की ऐलान किया है. सबसे अहम बदलाव परीक्षा अवधि को लेकर किया गया है. इस बार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक आयोजित होगी. कुल 195 मिनट की इस अवधि में परीक्षा शुरू होने और खत्म होने से जुड़ी औपचारिकताएं भी शामिल हैं.

छात्रों के मुताबिक इन औपचारिकताओं में परीक्षा का वास्तविक समय प्रभावित होता है. नई व्यवस्था के तहत एनटीए ने यह कोशिश की है कि छात्रों को एग्जाम में पर्याप्त समय मिल सके. वहीं, रफ वर्क के लिए भी इस बार नई सुविधा दी गई है प्रश्न पुस्तिका में रफ कार्य के लिए पेज की संख्या दोगुनी कर दी गई है. पहले छात्रों को केवल 2 पेज मिलते थे, जबकि अब 4 पृष्ठ उपलब्ध होंगे. इससे छात्रों को अधिक सुविधा मिलेगी.

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Input By : IANS

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 16 Jun 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News NEET Paper Leak NEET 2026 Telegram Ban
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