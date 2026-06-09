हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज

NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं आरोपी यश यादव की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है .

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा वाघमारे को फिलहाल राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान मनीषा वाघमारे की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि वह एक सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलर हैं और उन्हें काउंसलिंग के काम से नियमित फीस मिलती रहती है. वकील ने यह भी दलील दी कि CBI जिस बैंक एंट्री का जिक्र कर रही है, वह करीब 3.50 लाख रुपये की राशि उनके पास पैतृक संपत्ति की गिफ्ट डीड के जरिए आई थी.

बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मनीषा वाघमारे के बैंक खाते में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर उन्हें जेल में रखा जाए. उन्होंने यह भी कहा कि CBI ने उनके घर पर दो बार तलाशी ली, लेकिन किसी भी बार वहां से कोई नकदी बरामद नहीं हुई.

ये भी पढ़ें: India Nuclear Weapons: भारत के पास कितने परमाणु हथियार, कितने हमले के लिए तैयार? नई रिपोर्ट से पाक-चीन को लगेगा 440 वोल्ट का झटका

CBI ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया

दूसरी ओर CBI ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि मनीषा वाघमारे खुद को सर्टिफाइड एजुकेटर बताती हैं, लेकिन वह एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं. CBI के अनुसार, उन्होंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के प्रश्न लोखंडे को दिए, जो बाद में शुभम तक पहुंचे. एजेंसी का आरोप है कि वह पैसे लेकर कई छात्रों को NEET परीक्षा के प्रश्न उपलब्ध कराती थीं. CBI ने यह भी दावा किया कि उसके पास ऐसे छात्रों के बयान मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने मनीषा वाघमारे को पैसे दिए थे. इन दलीलों के आधार पर एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका

इसी मामले में आरोपी यश यादव ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. उन्होंने कोर्ट से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है. यश यादव ने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्हें NEET परीक्षा में शामिल होना है और अपनी बहन की शादी में भी शामिल होना है, इसलिए उन्हें अस्थायी राहत दी जाए. राउज एवेन्यू कोर्ट ने यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर CBI से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी. वहीं NEET की परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है. CBI का आरोप है कि यश यादव का संबंध NEET परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों के बांटने से रहा है. अब उनकी अंतरिम जमानत पर कोर्ट का फैसला 12 जून की सुनवाई के बाद सामने आएगा.

ये भी पढ़ें: अब चीन-पाकिस्तान सीमा तक तेजी से पहुंचेंगे जोरावर, अर्जुन और टी-90 टैंक, सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी

Published at : 09 Jun 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Rouse Avenue Court Breaking News Abp News NEET Paper Leak Manisha Waghmare
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज
नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज
इंडिया
India Nuclear Weapons: भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार किए तैनात! नई रिपोर्ट से पाक-चीन को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार किए तैनात! नई रिपोर्ट से पाक-चीन को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
इंडिया
अब चीन-पाकिस्तान सीमा तक तेजी से पहुंचेंगे जोरावर, अर्जुन और टी-90 टैंक, सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी
अब चीन-पाकिस्तान सीमा तक तेजी से पहुंचेंगे जोरावर, अर्जुन और टी-90 टैंक, सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी
इंडिया
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक विरोध प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे गोले-कारतूस
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे कारतूस
Advertisement

वीडियोज

PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक विरोध प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे गोले-कारतूस
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे कारतूस
महाराष्ट्र
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
Explained: जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज! 11,575 फीट की ऊंचाई पर पानी, पत्थर और बर्फ से रोज जंग, कैसे बनी एशिया की सबसे लंबी सुरंग?
जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू ब्लास्ट की गूंज.. पानी, पत्थर और बर्फ से जंग, कैसे बनी सबसे लंबी सुरंग
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget