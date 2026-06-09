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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम खुद रख रहे नजर... नीट रीएग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की NTA अधिकारियों से मीटिंग

पीएम खुद रख रहे नजर... नीट रीएग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की NTA अधिकारियों से मीटिंग

केंद्रीय मंत्री ने एनटीए के मुख्यालय में अधिकारियों से मीटिंग की. साथ ही दोबारा होने वाली परीक्षा का जायजा लिया. सरकार ने एक हाई लेवल सिस्टम शुरू किया है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 09 Jun 2026 10:07 PM (IST)
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Dharmendra Pradhan on NEET Exam 2026: नीट यूजी पेपर लीक मामले में इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान में मंगलवार को दोबारा से होने वाली परीक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि दोबारा परीक्षा के बाद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहने चाहिए. इसके लिए सीबीआई जांच का काम सौंपा जाना चाहिए. पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, अब 21 जून को दोबारा से परीक्षा होना है. 

NTA के अधिकारियों से मिले शिक्षामंत्री

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एनटीए के मुख्यालय में अधिकारियों से मीटिंग की. साथ ही दोबारा होने वाली परीक्षा का जायजा लिया. प्रधान ने मीडिया से कहा कि सरकार ने एक हाई लेवल सिस्टम शुरू किया है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके. 

प्रधान ने बताया कि सीबीआई पेपर लीक मामले की गहराई से जांच कर रही है. भरोसा है कि सीबीआई गड़बड़ियों का पता लगा लेगी. मैंने सीबीआई से कहा है कि जो लोग दोषी पाए जाएं और पकड़े जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही इस मामले में फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से सुनवाई हो. 

खुद पीएम मोदी रख रहे हैं दोबारा होने वाली परीक्षा पर नजर: शिक्षामंत्री

शिक्षामंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार यह पक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि आने वाली दोबारा परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ हो सके. खुद पीएम इनपर नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी कई चुनौतियां रही हैं. इस बार भी चुनौतियां हैं. मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगा. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परीक्षा के आयोजन पर नज़र रख रहे हैं. सभी को भरोसा रखना चाहिए कि पहले हुई गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी.

ये भी पढ़ें : PoK में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग, पाक सेना ने बरसाई गोलियां, 26 की मौत और 190 घायल

प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर के जरूरी मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह से तालमेल बिठाकर काम कर रही है. सीनियर अधिकारी इसपर नजर रख रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने बताया कि एनटीए नीट परीक्षा प्रक्रिया की कई बार समीक्षा की गई है. एनटीए ऑफिस का दौरा भी किया. मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर सहयोग का अनुरोध किया है. हम पहले भी समर्थन मिला है. इस बार भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. सभी राज्य अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं. देश के 551 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी. 

ये भी पढ़ें : हत्या के आरोपी की याचिका 40 साल बाद खारिज, HC के इस रवैये से SC हैरान, याचिकाकर्ता बोला- पूरी जवानी मैंने...

Published at : 09 Jun 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Education Narendra Modi DELHI Dharmendra Pradhan NEET Re Exam 2026
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