सोनिया गांधी की किताब में कई राज! शादी से लेकर भारत आने तक की कहानी

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नई किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ इस साल 10 नवंबर को पब्लिश होगी. सोनिया गांधी की किताब 544 पेज की है, जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, भारत आने की स्टोरी और उनके लंबे पॉलिटिकल जर्नी पर बेस्ड है.

किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस से संबंधित पब्लिशर संस्थान अल्फ्रेड ए. नोपफ पब्लिश करेगा. किताब के कंटेंट के अनुसार, इसमें इटली में सोनिया गांधी के बचपन से लेकर भारत आने, राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते और गांधी परिवार के साथ उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण दौर का जिक्र है.

कैम्ब्रिज से शुरू हुई राजीव गांधी से मुलाकात

किताब की कहानी 1965 के कैम्ब्रिज से शुरू होती है. उस समय 19 साल की सोनिया माइनो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में थीं. यहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई. किताब के मुताबिक, यह मुलाकात आगे चलकर प्यार और शादी में बदल गई. सोनिया की जिंदगी भारत से जुड़ गई. भारत आने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे इंडियन लाइफस्टाइल और कल्चर को अपनाया. उन्होंने हिंदी सीखी, साड़ी पहनना सीखा और भारतीय खान-पान को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया.

इंदिरा गांधी और गांधी परिवार की कहानी

Belonging में सोनिया गांधी के इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते और उनके अनुभवों का भी जिक्र है. किताब में गांधी परिवार पर आए मुश्किल दौर को भी जगह दी गई है. इसमें राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की विमान हादसे में मौत और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिवार की स्थिति के बारे में बताया गया है. इसके बाद सोनिया की इच्छा के बावजूद राजीव गांधी राजनीति में आए और देश के प्रधानमंत्री बने.

राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र

किताब का एक अहम हिस्सा राजीव गांधी की 1991 में हुई हत्या से जुड़ा है. राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी. किताब के पब्लिशर के अनुसार, सोनिया गांधी ने इस घटना और उसके बाद अपने जीवन में आए बदलावों को भी अपने नजरिए से बताया है.

राजनीति में आने का फैसला

राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी. हालांकि, बाद में उन्होंने कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली. वह लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं. किताब में उनके राजनीतिक सफर और पार्टी के नेतृत्व से जुड़े अनुभवों को भी शामिल किया गया है.

प्रधानमंत्री पद ठुकराने का फैसला

सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित फैसला 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करना था. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया. इसके बाद डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और यूपीए सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली.