बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को समाप्त हो चुका है और आज यानी गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को बिहार की जनता 121 विधानसभा सीटों पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए मतदान करेगी. हालांकि, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबली उम्मीदवारों और बाहुबलियों की पत्नियों की उम्मीदवारी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. आइए आपको बतातें हैं कि बिहार के पहले चरण के विधानसभा चुनाव में कितने बाहुबलियों की पत्नियां चुनावी रेस में दौड़ने वाली हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी.

वीणा देवीः बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहीं बाहुबलियों की पत्नियों की लिस्ट में सबसे पहला वीणा देवी का है. वीणा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, जो मोकामा विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं हैं. उनका मुकाबला बाहुबली अनंत सिंह से है.

अरुणा देवीः इस लिस्ट में दूसरा नाम वारिसलीगंज विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार अरुणा देवी का नाम शामिल है. अरुणा देवी वारिसलीगंज सीट से चार बार विधायक रह चुकी हैं, जो बाहुबली अखिलेश सरदार की पत्नी हैं.

अनीता देवीः वहीं, तीसरी नाम भी वारिसलीगंज विधानसभा सीट से ही है. जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी हैं, जिन्हें लालू यादव की पार्टी राजद ने चुनाव का टिकट दिया है.

विभा देवीः इस लिस्ट में नवादा विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी विभा देवी का नाम भी शामिल है, जो बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. विभा देवी ने साल 2020 में भ इसी सीट से जीत दर्ज की थी.

बीमा भारतीः रुपौली विधानसभा सीट से बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहीं हैं, जिन्हें राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है. बीमा भारती के पति बाहुबली अवधेश मंडल पूर्णिया और आसपास के जिलों में हत्या, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्स के कई मामलों में आरोपी हैं. वहीं, बीमा भारती रूपौली विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुकी हैं.

शिवानी शुक्लाः वहीं, इस लिस्ट में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला का नाम भी शामिल है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट से लालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी.

