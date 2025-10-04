मणिपुर में उग्रवाद पर सेना का एक्शन, UKNA के वरिष्ठ कमांडर समेत 10 उग्रवादी गिरफ्तार

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग अभियानों के दौरान विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 10 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अर्धसैनिक बल ने शनिवार (04 अक्टूबर, 2025) को बताया कि चुराचंदपुर जिले के जंगलों से असम राइफल्स के जवानों ने एक प्रतिबंधित संगठन के एक ‘वरिष्ठ कमांडर’ और पांच अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है.

बल ने बताया कि इन उग्रवादियों को एक अक्टूबर को एक अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया. बल ने एक बयान में कहा, ‘असम राइफल्स ने एक अक्टूबर को जंगल में ‘ऑपरेशन सोंगकोट’ नामक एक साहसिक अभियान चलाकर ‘यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी’ (UKNA) के वरिष्ठ कमांडर एस एस लेफ्टिनेंट जामखोगिन गुइटे लुफो उर्फ ​​पेप्सी को गिरफ्तार कर लिया.’

चुराचांदपुर और जिरीबाम में UKNA नेटवर्क को झटका

बयान में बताया गया कि अभियान के दौरान पांच अन्य उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया गया. बयान में कहा गया है, ‘इस सफल अभियान ने चुराचांदपुर और जिरीबाम में UKNA के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है. इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए असम राइफल्स की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है.’

मणिपुर के अधिकारियों ने कहा कि UKNA कमांडर जनवरी 2024 में बिष्णुपुर जिले में एक पिता और पुत्र सहित मेइती समुदाय के चार सदस्यों की हत्या में कथित रूप से शामिल था. इस बीच, पुलिस ने बताया कि शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) को थौबल और इंफाल पश्चिम जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया.

अलग-अलग स्थानों पर प्रतिबंधित संगठन के लोग गिरफ्तार

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन ‘कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी’ (अपुनबा) की एक महिला समेत दो सक्रिय सदस्यों को थौबल वांगखेम से गिरफ्तार किया गया, जबकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक स्वयंभू कॉर्पोरल को इंफाल पश्चिम के निंगोमबाम से गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने इंफाल पश्चिम के नाओरेमथोंग से केसीपी (PWG) के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है. इस बीच, पुलिस ने चुराचांदपुर जिले के अपने जवानों को निर्देश दिया है कि वे गैरकानूनी संगठनों की कथित जबरन वसूली की मांगों को पूरा न करें.

पुलिस अधीक्षक का पुलिसकर्मियों को चेतावनी

एक आदेश में, पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है कि ऐसी मांगों के आगे न झुकें. पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘ऐसी सूचना मिली है कि कुछ गैरकानूनी संगठन चुराचांदपुर के पुलिसकर्मियों से धन की मांग कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'जिला पुलिस के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसी मांगों के आगे न झुकें.’ इंफाल घाटी में रहने वाले मेइती और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समूहों के बीच मई 2023 से जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं.

ये भी पढ़ें:- 'नक्सल मुक्त होगा हर गांव, 2031 तक 24 घंटे बिजली-पानी', अमित शाह ने बस्तर के लोगों से किया वादा