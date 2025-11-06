कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आरंभ होने के बाद बृहस्पतिवार को राज्य के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें क्योंकि यह जनता के साथ विश्वासघात करने वाले अवसरवादी हुक्मरानों को सबक सिखाने का सुनहरा मौका है. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे.

इस चरण में विपक्षी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ-साथ 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है. खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'लोकतंत्र की जन्मस्थली, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. मेरी बिहार के मतदाता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें और 20 साल बाद प्रदेश को बदलाव की एक नई दिशा प्रदान करें.’’

उन्होंने कहा कि एक ऐसे बिहार का निर्माण करना है जहां राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, उन्हें बेरोजगारी और पलायन का दंश नहीं झेलना पड़े. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'समाज के हर वर्ग- दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अल्पसंख्यक सभी को बराबर का हक़ मिले और सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा हम रचें जिससे देश की तरक़्क़ी में बिहार का योगदान बढ़े.’’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया, 'पिछले 20 वर्षों में बिहार में भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगलराज को ‘विकास’ की ब्रैंडिंग कर, अवसरवादी हुक्मरानों ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया है उन्हें सबक सिखाने का आज बिहार की जागरुक जनता के पास सुनहरा मौक़ा है. ये अवसर जाने ना दें. ' खरगे ने कहा, 'मैं ख़ासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से दिल से अपील करता हूं कि वो इस मौक़े को ना गंवाएं और परिवर्तन के लिए अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करे. वोट ज़रूर करें और अपने मित्रों व परिवारजनों को भी प्रोत्साहित करें. '

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदाताओं का आह्वान किया कि वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट करें. उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'बिहार के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं एवं युवाओं! आज अपने हाथों से अपना भविष्य तय करने का दिन है. बड़ी संख्या में निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए.'

प्रियंका गांधी ने कहा, ' नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने लोकतंत्र, संविधान व वोट के अधिकार की रक्षा के लिए वोट कीजिए.'

