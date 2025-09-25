केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने Gen-Z प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत के युवा के पास वक्त नहीं है, वह अपने काम में व्यस्त है. उन्होंने नेपाल मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिसे Gen-Z से ज्यादा लगाव है, वह नेपाल चला जाए.

'इंडिया टुडे' के मुताबिक फडणवीस ने राहुल गांधी के Gen-Z वाले सवाल पर कहा कि भारत और नेपाल की स्थिति काफी अलग है. उन्होंने कहा, ''जिसे नेपाल से प्रेम है, वह नेपाल चला जाए.'' उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के पास विरोध प्रदर्शन का समय नहीं है. वे स्टार्टअप, एआई और आईटी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और व्यस्त हैं.

Gen-Z के बहाने राहुल गांधी पर साधा निशाना

फडणवीस ने कहा, ''भारतीय युवा इंजीनियर हैं और उन्होंने दुनिया भर में पहचान बनाई है. वे सिलिकॉन में मिलते हैं. भारत के Gen-Z के विचार और सोच नेपाल से बहुत अलग है. वे उनकी तरह काम नहीं करते हैं. राहुल गांधी ने सभी तरह के हथकंडे अपना लिए, लेकिन वे अब हताश और निराश हैं. उन्हें लगता है कि Gen-Z से अपील करके कुछ करा लेंगे, लेकिन हमारे Gen-Z की नजर में राहुल गांधी की क्या अहमियत है, यह मैं नहीं बोल सकता.''

नेपाल में हुआ हिंसक आंदोलन

बीते दिनों नेपाल में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. इस दौरान काठमांडू में हजारों की संख्या में Gen-Z सड़कों पर उतर आए. उन्होंने कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया. इस हिंसक आंदोलन की वजह से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया. हालांकि अब देश में शांति बहाल हो चुकी है और अंतरिम सरकार भी बन गई है.

बता दें कि नेपाल के बाद लद्दाख में Gen-Z सड़कों पर उतर आए. लेह में बुधवार (24 सितंबर) को भयंकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.