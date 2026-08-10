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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भले ही गोली मार दें...' वंदे मातरम पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

'भले ही गोली मार दें...' वंदे मातरम पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

केरल में वंदे मातरम पूरा गाने को लेकर विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है. कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन ने कहा है कि पहले दो अंतरा ही सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाएगा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Aug 2026 11:05 AM (IST)
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वंदे मारतम को लेकर एक बार फिर विवाद हो रहा है. केरल में सिर्फ दो अंतरा गाने को लेकर विवाद हो रहा है. केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन और कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन ने रविवार को कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सिर्फ पहले दो अंतरा ही गाए जाएंगे. 

दो अंतरा ही गाए जाएंगे
मुरलीधरन ने पत्रकारों से केरल में बात करते हुए कहा-केरल में हमेशा की तरह राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती दो अंतरा ही गाए जाएंगे. राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों में पहले भी सिर्फ शुरुआती दो अंतरा ही गाए जाते थे और यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी.

इस जन्म में नहीं गाया जाएगा
 राजमोहन उन्नीथन ने कहा कि 'केरल में इस जन्म में वंदे मातरम का पूरा गाया नहीं जाएगा.' एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा- 'हालांकि उन्हें मुख्य सचिव के राष्ट्रीय गीत को पूरा गाने के निर्देश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसे पूरा नहीं गाया जाएगा, भले ही नरेंद्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी दें. इसे उसी तरह गाया जाएगा जैसे अब तक गाया जाता रहा है. इससे ज्यादा कुछ नहीं गाया जाएगा.'

 राजमोहन उन्नीथन और के. मुरलीधरन दोनों ने केरल के मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा के 6 अगस्त के उस पत्र का जवाब दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत 2022 में शुरू किए गए इस अभियान के 2026 वाले संस्करण को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के देशव्यापी जश्न के तीसरे चरण के साथ जोड़ दिया गया है. इस फैसले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने मंजूरी दी थी.

तिरंगे के साथ सेल्फी लेनी है
पत्र के अनुसार इस दौरान होने वाले सभी फिजिकल कार्यक्रमों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन और राष्ट्रीय ध्वज फहराना या प्रदर्शित करना शामिल होगा. वहीं, डिजिटल भागीदारी 'हर घर तिरंगा' पोर्टल के जरिए होगी, जहाँ नागरिक तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड कर सकेंगे. यह पत्र केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से 'हर घर तिरंगा' अभियान के संबंध में मिले संदेश के बाद जारी किया गया है. यह अभियान इस साल 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा.

इसमें यह भी कहा गया है कि 'वंदे मातरम' के गायन के संबंध. में भारत सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावे के कथित गबन पर संसद में घमासान, KC वेणुगोपाल ने की स्वतंत्र जांच की मांग

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 10 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Kerala Vande Matram Rajmohan Unnithan
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