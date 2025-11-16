Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए नतीजों में NDA को ऐतिहासिक बहुमत मिला है. ऐसे में अब सरकार के गठन को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं. इसी बीच पटना में रविवार (16 नवंबर) को केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास पासवान) के नेता चिराग पासवान ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की.

बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह जल्द ही हो जाएगा. चर्चा चल रही है. मुझे लगता है कि आज से कल तक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, उस पर एक दो दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

'बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आज मुलाकात होगी'

चिराग पासवान ने कहा कि आज देर रात तक मेरी भी कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और बातचीत होगी. आज कल तक में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है तो जल्द ही सब हो जाएगा. बता दें कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राजद को जहां 25 सीटें मिली हैं. वहीं चिराग की पार्टी ने 19 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है.

'उस मुकाम को हासिल किया जो मेरे पिता ने सोचा था'

चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की जीत को लेकर कहा कि उनकी पार्टी ने उस मुकाम को हासिल किया है, जो उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान ने कभी सोचा था. हमारी पार्टी ने मेहनत से उस मुकाम को हासिल किया जो मेरे पिता ने सोचा था. चिराग पासवान ने उस कठिन समय को याद करते हुए कहा कि 2009 का समय कठिन था जब उनके पिता भी नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2014 में उन्होंने शानदार वापसी की. चिराग ने 2020 की परिस्थितियों की तुलना करते हुए कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है.

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर सहयोगियों में बातचीत जारी है. तय किया जा रहा है कि तमाम दलों से कितने नेता सरकार में मंत्री बनेंगे. इसी को लेकर बिहार से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है.

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: 'जेहादी आतंकवाद पूरे....', दिल्ली ब्लास्ट को लेकर VHP नेता विनोद बंसल का विवादित बयान