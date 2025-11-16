Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए कार ब्लास्ट ने देश को सन्न कर दिया है. राजधानीवासियों में इस ब्लास्ट को लेकर दहशत है. यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां छापेमार कार्रवाई कर रही हैं. इस मामले में अब तक दर्जन भर डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसी बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का भी बड़ा बयान सामने आया है.

विहिप नेता विनोद बंसल ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहा कि इस्लामिक जेहादी आतंकवाद पूरे देश में चरम पर है. इस्लाम के नाम पर हिंसा हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद की एक मजहबी सोच होती है और ये पूरी दुनिया को जला रही है. पैगंबर के नाम पर हिंसा हो रही है.

वीएचपी नेता विनोद बंसल ने क्या कहा

वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि इस घटना में जितने भी डॉक्टर पकड़े गए हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि इन डॉक्टरों ने जितने भी काफिरों के इलाज किए हैं उनका भी जांच होनी चाहिए. विनोद बंसल ने कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए और जिहाद के अड्डों को समाप्त किया जाना चाहिए.

नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने

लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट मामले के आतंकी डॉ. मोहम्मद उमर नबी का शनिवार (15 नवंबर) को एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है, जिसमें उमर 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता दिख रहा है. इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेंच पर बैठा उमर अपने साथ साइड बैग लिए हुआ है. वो बैग से मोबाइल निकालकर दुकानदार को देता है. उसके पास एक और मोबाइल नजर आ रहा है.

बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास 10 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे i20 कार में ब्लास्ट हुआ था. इस कार को उमर चला रहा था. घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कुछ की हालत गंभीर भी है.

