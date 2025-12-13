Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कोलकाता में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेस्सी के कार्यक्रम में मचे भारी बवाल को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक थे, सताद्रु दत्ता, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया, उनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ है. राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर पहले से ही कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी हर चीज को बारीकी से देख रही है.

बवाल के जिम्मेदार लोगों की मिलेगी सजा- जावेद शमीम

पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने मेस्सी के कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था पर कहा, “अब स्थिति सामान्य है. दूसरा पहलू जांच का है, जिसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. आयोजक ने आश्वासन दिया है कि वे फैन्स के टिकट की पैसे वापस करेंगे और हम देखेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है.”

#WATCH | Kolkata: On the Chaos at Messi's Kolkata event, Additional Director General (ADG) Law and Order Jawed Shamim says, "There is normalcy now. The second part is the investigation; the FIR has been lodged, and the chief organiser has been arrested... I'm telling you, they… pic.twitter.com/GRqz03wPvp — ANI (@ANI) December 13, 2025

उन्होंने कहा, “स्थानीय इलाके में यातायात सामान्य है. लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं. यह एक बड़ी घटना है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम तक ही सीमित और स्थानीय स्तर की रही है. हम अपने काम में जुटे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.”

Kolkata, West Bengal: Fans threw chairs at RAF personnel and vandalised the stadium after Argentine footballer Lionel Messi left Salt Lake Stadium pic.twitter.com/VINSYpP8uD — IANS (@ians_india) December 13, 2025

CM ममता बनर्जी ने बवाल को लेकर मांगी माफी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में अव्यवस्था के कारण मचे बवाल को लेकर माफी मांगी है और मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज जो अव्यवस्था देखने को मिली, उससे मैं बेहद परेशान और हैरान हूं. मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैन्स के बीच इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनल मेस्सी की एक झलक पाने के लिए वहां जुटे थे.”

उन्होंने कहा, “इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं लियोनल मेस्सी के साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैन्स से माफी मांगती हूं.”

I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.



I… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025

सीएम ने मामले में दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, “मैं सेवानिवृत्त जस्टिस अशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे. यह समिति घटना की पूरी जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, उसके लिए उपाय भी सुझाएगी.”

यह भी पढ़ेंः कोलकाता में मेसी के लिए बवाल: बीजेपी का आरोप, TMC की वजह से बिगड़े हालात, ममता के कार्यकर्ताओं को ठहराया जिम्मेदार