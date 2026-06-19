नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम पूरा, छत से पानी टपकने का Video आया था सामने

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटेभर में मरम्मत का काम पूरा, छत से पानी टपकने का Video आया था सामने
एक घंटे के भीतर सफाई और मरम्मत का काम पूरा किया गया. फिलहाल दोनों बैगेज बेल्ट संचालित किए जा रहे हैं. ऐसे में एयरपोर्ट का वीडियो भी सामने आया है. जहां साफ तौर पर छत से पानी टपकते हुए देखा जा सकता है.
उद्घाटन के एक महीने बाद ही नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत से पानी टपकने, बैगेज बेल्ट 5 और 6 सिस्टम पूरी तरह से ठप्प पड़ने की शिकायत सामने आई थी. अब यहां घटना के बाद एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने इसे तुरंत बंद किया है. जानकारी के मुताबिक, करीबन 30 मिनट में रिसाव रोक लिया गया है.
एक घंटे के भीतर सफाई और मरम्मत का काम पूरा किया गया. फिलहाल दोनों बैगेज बेल्ट संचालित किए जा रहे हैं. ऐसे में एयरपोर्ट का वीडियो भी सामने आया है. जहां साफ तौर पर छत से पानी टपकते हुए देखा जा सकता है.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी किया बयान
वहीं इस पूरे मामले पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मीडिया के लिए बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि 17 जून 2026 को शाम लगभग 4 बजे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी टर्मिनल टीम ने बैगेज बेल्ट नंबर 5 और 6 पर पानी का रिसाव देखा. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए NMIA की टर्मिनल टीम ने तुरंत उस इलाके को घेरकर सुरक्षित कर लिया. रिसाव को 30 मिनट के भीतर रोक दिया गया और प्रभावित इलाके को एक घंटे के भीतर साफ करके ठीक कर दिया गया. 18 जून 2026 से बैगेज बेल्ट पूरी तरह से चालू हैं.
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नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत से टपका पानी, बैगेज बेल्ट 5 और 6 पर व्यवस्था ठप्प! घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को तुरंत बंद किया, एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक करीब 30 मिनट में रिसाव रोक लिया गया और एक घंटे के भीतर सफाई एवं मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया.… pic.twitter.com/k8Rj6RW3N1— ABP News (@ABPNews) June 19, 2026
एक लोकल हाइड्रेंट से हो रही थी लीकेज
NMIA ने कहा है कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और यात्रियों की सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. लीकेज एक लोकल हाइड्रेंट से हो रही थी. उसे ठीक कर दिया गया है.
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