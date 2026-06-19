नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम पूरा, छत से पानी टपकने का Video आया था सामने

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटेभर में मरम्मत का काम पूरा, छत से पानी टपकने का Video आया था सामने

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटेभर में मरम्मत का काम पूरा, छत से पानी टपकने का Video आया था सामने

एक घंटे के भीतर सफाई और मरम्मत का काम पूरा किया गया. फिलहाल दोनों बैगेज बेल्ट संचालित किए जा रहे हैं. ऐसे में एयरपोर्ट का वीडियो भी सामने आया है. जहां साफ तौर पर छत से पानी टपकते हुए देखा जा सकता है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Jun 2026 05:33 PM (IST)
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उद्घाटन के एक महीने बाद ही नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत से पानी टपकने, बैगेज बेल्ट 5 और 6 सिस्टम पूरी तरह से ठप्प पड़ने की शिकायत सामने आई थी. अब यहां घटना के बाद एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने इसे तुरंत बंद किया है. जानकारी के मुताबिक, करीबन 30 मिनट में रिसाव रोक लिया गया है.

एक घंटे के भीतर सफाई और मरम्मत का काम पूरा किया गया. फिलहाल दोनों बैगेज बेल्ट संचालित किए जा रहे हैं. ऐसे में एयरपोर्ट का वीडियो भी सामने आया है. जहां साफ तौर पर छत से पानी टपकते हुए देखा जा सकता है. 

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी किया बयान

वहीं इस पूरे मामले पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मीडिया के लिए बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि 17 जून 2026 को शाम लगभग 4 बजे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी टर्मिनल टीम ने बैगेज बेल्ट नंबर 5 और 6 पर पानी का रिसाव देखा. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए NMIA की टर्मिनल टीम ने तुरंत उस इलाके को घेरकर सुरक्षित कर लिया. रिसाव को 30 मिनट के भीतर रोक दिया गया और प्रभावित इलाके को एक घंटे के भीतर साफ करके ठीक कर दिया गया. 18 जून 2026 से बैगेज बेल्ट पूरी तरह से चालू हैं. 

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एक लोकल हाइड्रेंट से हो रही थी लीकेज

NMIA ने कहा है कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और यात्रियों की सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. लीकेज एक लोकल हाइड्रेंट से हो रही थी. उसे ठीक कर दिया गया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 19 Jun 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
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