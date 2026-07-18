सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए अनशन स्थल से उठाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई. इस पर दिनभर भारी बवाल देखने को मिला है. विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी उनकी जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और सेकंड पर्सन जांच करने की मांग की है.

इधर, अस्पताल के डॉक्टर्स लगातार सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सवाल चिंता जाहिर कर रहे हैं, और तुरंत इलाज की मांग कर रहे हैं. वहीं, सीजेपी ने ताजा बयान देते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक अस्पताल से छुट्टी पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं. उन्हें उनकी मर्जी के बिना वहां नहीं रखा जा सकता. वह जंतर-मंतर पर लोगों के बीच वापस आकर इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं.

सोनम सर चाहते हैं, वो धरना स्थल आएं: सौरभ दास

सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने धरनास्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मरीज को पूरा अधिकार है कि वह डॉक्टर्स की एडवाइस के खिलाफ जाकर खुद को डिस्चार्ज करवा सकता है. यह एक अधिकार है. सोनम सर चाहते हैं कि वो धरनास्थल पर आएं, लेकिन अस्पताल वाले तो चाहते हैं कि वो वहीं रहे.

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Sonam Wangchuk is trying to exercise his right to get discharge from hospital. He cannot be kept there against his wishes. He wants to be back at Jantar Mantar among the people and continue this fight. #ChaloSansad pic.twitter.com/oV0owLjWuD — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 18, 2026

सौरभ दास ने कहा कि उनका (सोनम वांगचुक) जंतर मंतर आने का मन है, लेकिन प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है. तो वो अपना अधिकार, जो डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ जाकर अपने आपको डिस्चार्ज करवाएं उसकी कोशिश कर रहे हैं. अभी देखते हैं क्या होता है. लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को आगे लीड करके हमारे साथ चलें. सौरभ ने इसके अलावा पूरे दिल्लीवासियों से जंतर मंतर आने की अपील की है. और देशवासियों से निडर होने को कहा है. साथ ही कहा है कि आपका सिस्टम है. आपको अपने सिस्टम को सुधारना होगा. जिम्मेदारी लेनी होगी. आखिर में सौरभ दास ने चलो संसद का नारा भी लगाया.

जंतर मंतर पर दिनभर माहौल तनाव भरा रहा

इसके अलावा आज जंतर मंतर पर दिनभर माहौल तनाव भरा रहा. एक तरफ दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को घटनास्थल से उठाकर अस्पताल में एडमिट किया तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों से स्थल को खाली करने को कहा गया. सोनम वांगचुक के जाने के बाद भूख हड़ताल की कमान सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने संभाली. उन्होंने खुद भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी. इस दौरान एक महिला ने उनपर स्याही फेंकी और थप्पड़ मारने की कोशिश भी की. इसका वीडियो भी सामने आया. दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी. इनमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, डिंपल यादव, योगेंद्र यादव समेत कई लोगों ने आड़े हाथों लिया. खुद अन्ना हजारे भी सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आए हैं.

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