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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगचुक को जबरन ले गए अस्पताल, अभिजीत दीपके का भूख हड़ताल का ऐलान, CJP प्रोटेस्ट के 29वें दिन क्या-क्या हुआ?

सोनम वांगचुक को जबरन ले गए अस्पताल, अभिजीत दीपके का भूख हड़ताल का ऐलान, CJP प्रोटेस्ट के 29वें दिन क्या-क्या हुआ?

अस्पताल के डॉक्टर्स लगातार सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और तुरंत इलाज की मांग कर रहे हैं. उधर सीजेपी ने 20 तारीख को संसद मार्च निकालने की अपील की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Jul 2026 12:03 AM (IST)
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सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए अनशन स्थल से उठाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई. इस पर दिनभर भारी बवाल देखने को मिला है. विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी उनकी जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और सेकंड पर्सन जांच करने की मांग की है.

इधर, अस्पताल के डॉक्टर्स लगातार सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सवाल चिंता जाहिर कर रहे हैं, और तुरंत इलाज की मांग कर रहे हैं. वहीं, सीजेपी ने ताजा बयान देते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक अस्पताल से छुट्टी पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं. उन्हें उनकी मर्जी के बिना वहां नहीं रखा जा सकता. वह जंतर-मंतर पर लोगों के बीच वापस आकर इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं. 

सोनम सर चाहते हैं, वो धरना स्थल आएं: सौरभ दास

सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने धरनास्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मरीज को पूरा अधिकार है कि वह डॉक्टर्स की एडवाइस के खिलाफ जाकर खुद को डिस्चार्ज करवा सकता है. यह एक अधिकार है. सोनम सर चाहते हैं कि वो धरनास्थल पर आएं, लेकिन अस्पताल वाले तो चाहते हैं कि वो वहीं रहे. 

सौरभ दास ने कहा कि उनका (सोनम वांगचुक) जंतर मंतर आने का मन है, लेकिन प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है. तो वो अपना अधिकार, जो डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ जाकर अपने आपको डिस्चार्ज करवाएं उसकी कोशिश कर रहे हैं. अभी देखते हैं क्या होता है. लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को आगे लीड करके हमारे साथ चलें. सौरभ ने इसके अलावा पूरे दिल्लीवासियों से जंतर मंतर आने की अपील की है. और देशवासियों से निडर होने को कहा है. साथ ही कहा है कि आपका सिस्टम है. आपको अपने सिस्टम को सुधारना होगा. जिम्मेदारी लेनी होगी. आखिर में सौरभ दास ने चलो संसद का नारा भी लगाया. 

जंतर मंतर पर दिनभर माहौल तनाव भरा रहा
इसके अलावा आज जंतर मंतर पर दिनभर माहौल तनाव भरा रहा. एक तरफ दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को घटनास्थल से उठाकर अस्पताल में एडमिट किया तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों से स्थल को खाली करने को कहा गया. सोनम वांगचुक के जाने के बाद भूख हड़ताल की कमान सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने संभाली. उन्होंने खुद भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी. इस दौरान एक महिला ने उनपर स्याही फेंकी और थप्पड़ मारने की कोशिश भी की. इसका वीडियो भी सामने आया. दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी. इनमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, डिंपल यादव, योगेंद्र यादव समेत कई लोगों ने आड़े हाथों लिया. खुद अन्ना हजारे भी सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आए हैं. 

यह भी पढ़ेंः Exclusive: ‘सोनम के सभी वाइटल्स नॉर्मल हैं, पर...’, सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर वांगचुक की पत्नी का गंभीर आरोप

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 18 Jul 2026 11:40 PM (IST)
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