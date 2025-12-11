हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल से निपटने के लिए उठाएं कड़े कदम’, बोले लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता

‘व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल से निपटने के लिए उठाएं कड़े कदम’, बोले लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता

LG Kavindra Gupta: उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत और प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग ढांचे का आह्वान किया है.

By : अजय बाचलू | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उभरते व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए है. इसके साथ उन्होंने टेक-सक्षम खतरों का मुकाबला करने के लिए आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण को तेजी से अपनाने पर जोर दिया और सुरक्षित लद्दाख के लिए आधुनिक उपकरणों, इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग भी पर जोर दिया. 

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत और प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग ढांचे का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि ये ऐसे नेटवर्क हैं, जो हिंसा के खुले कृत्यों के बजाय फंडिंग चैनलों, लॉजिस्टिकल सहायता और परिष्कृत योजना के माध्यम से काम करते हैं.

लेह के चोगलमसर में लद्दाख पुलिस की ओर से आयोजित एक सम्मेलन-सिफारिशों 2025 के प्रसार और कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल एक उभरती हुई सुरक्षा चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने, वित्तीय-ट्रेल ट्रैकिंग, साइबर सतर्कता और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता है. उन्होंने आधुनिक जांच उपकरणों की त्वरित तैनाती और उन्नत प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि पुलिस बल अपरंपरागत और प्रौद्योगिकी-सक्षम खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित रहे.

लद्दाख के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर उपराज्यपाल ने दिया जोर

उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख की अनूठी वास्तविकताएं- इसकी रणनीतिक स्थिति, चुनौतीपूर्ण जलवायु, सीमित कनेक्टिविटी और तेजी से बदलता सुरक्षा माहौल, पारंपरिक पुलिसिंग से प्रौद्योगिकी-सक्षम, खुफिया-आधारित और समुदाय-सहभागी सक्रिय पुलिसिंग की ओर बदलाव की आवश्यकता है.

सम्मेलन को लद्दाख के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताते हुए, उन्होंने आधुनिक जांच उपकरणों, उन्नत प्रशिक्षण और डेटा-संचालित निर्णय लेने को तत्काल अपनाने पर जोर दिया ताकि पुलिस उभरते, टेक-सक्षम खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे.

कट्टरपंथ की बढ़ती चुनौतियों पर बोले उपराज्यपाल

उपराज्यपाल ने कट्टरपंथ की बढ़ती चुनौती पर भी प्रकाश डाला और पुलिस से युवाओं की सुरक्षा और लद्दाख की सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए सामुदायिक जुड़ाव, जागरूकता अभियान, शैक्षिक पहुंच और प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र को प्राथमिकता देने का आग्रह किया. विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित लद्दाख के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा बताते हुए, उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा वास्तुकला को मजबूत खुफिया प्रणालियों, साइबर सतर्कता, आधुनिक बुनियादी ढांचे, AI-संचालित निगरानी, भू-स्थानिक खुफिया, उन्नत संचार उपकरणों और मजबूत सामुदायिक साझेदारी पर बनाया जाना चाहिए. 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक पुलिसिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, फील्ड एक्सरसाइज और iGOT जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए स्किल्स को लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि लद्दाख पुलिस के जवान बदलते हालात के हिसाब से ढल सकें और मजबूत बने रहें.

देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगी लद्दाख पुलिस- उपराज्यपाल

पर्यटन प्रबंधन, सार्वजनिक व्यवस्था और सीमा सुरक्षा में लद्दाख पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सतर्क सीमा पुलिसिंग केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है. सम्मेलन की चर्चाओं को एक्शन-ओरिएंटेड और परिणाम-केंद्रित बताते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से स्पष्ट, मापने योग्य और लागू करने योग्य सिफारिशें तैयार करने का आग्रह किया. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लद्दाख पुलिस एक आधुनिक, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बल के रूप में विकसित होगी और देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगी.

लद्दाख के डीजीपी ने पीएम मोदी के निर्देश का किया जिक्र

इससे पहले, डीजीपी लद्दाख डॉ. एसडी सिंह जामवाल ने अपने संबोधन में भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन 2025 के बारे में जानकारी दी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि पुलिसिंग कौशल और दक्षता में सुधार के लिए सम्मेलन की सिफारिशों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसारित और लागू किया जाए. 

उन्होंने कहा कि लद्दाख से संबंधित सिफारिशें जैसे आपदा प्रबंधन, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, पर्यटकों की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था दक्षता, बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और नए आपराधिक कानून- दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के साथ साझा और उन पर विचार-विमर्श किया गया.

सम्मेलन का क्या रहा सारांश

प्रिंसिपल पीटीसी स्टोंगसर अल्ताफ शाह ने सम्मेलन का सारांश प्रस्तुत किया, जिसमें डीजीपी/आईजीपी सिफारिशों के कार्यान्वयन, iGOT कर्मयोगी प्रशिक्षण, NATGRID, CCTNS 2.0, UTDRF के साथ आपदा प्रबंधन, आधुनिक दंगा-रोधी और भीड़ नियंत्रण तकनीकें, नशीले पदार्थों की जांच के उपकरण, जुल्ले टूरिस्ट ऐप के माध्यम से पर्यटकों की सुरक्षा और लद्दाख पुलिसिंग को मजबूत करने में AI और OSINT की भूमिका पर प्रकाश डाला गया.

लेह-कारिगल रेंज के प्रभारी DIG ने दी जानकारी

लेह-कारगिल रेंज के प्रभारी डीआईजी विकास कुमार ने उपराज्यपाल को दो दिवसीय सम्मेलन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी, जबकि डीजीपी के स्टाफ ऑफिसर फरहान जहानजेब नकाश ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया. इस मौके पर उपस्थित लोगों में आईजी NWF ITBP अकून सभरवाल, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश लेह स्पालजेस अंगमो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और संसाधन व्यक्ति शामिल थे.

यह भी पढ़ेंः बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Published at : 11 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Tags :
Leh Kavinder Gupta Ladakh Police LADAKH White Collar Terror Module
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
क्रिकेट
IND vs SA 2nd T20: 10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Indigo Flight Crisis: इंडिगो की गलतियों का 'हिसाब' जारी! | Viral Video | ABP Report
Aniruddhacharya Controversy में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में दर्ज हुआ केस | Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
क्रिकेट
IND vs SA 2nd T20: 10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Avatar 3 Advance Booking: 'धुरंधर' को पस्त करेगी 'अवतार- फायर एंड ऐश'! एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई
'धुरंधर' को पस्त करेगी 'अवतार- फायर एंड ऐश'! एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
यूटिलिटी
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
शिक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget