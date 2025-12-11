हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबनभूलपुरा रेलवे भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

बनभूलपुरा क्षेत्र की गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे इलाकों की करीब 29 हेक्टेयर भूमि पर रेलवे अपना अधिकार बताता है.

By : दानिश खान | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 11 Dec 2025 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में तय सुनवाई बीते दिन टल गई. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. इस मामले पर पूरे हल्द्वानी सहित प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह हजारों लोगों के पुनर्वास और भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है.

दरअसल, सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन किसी कारणवश मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका और सुनवाई आगे बढ़ा दी गई. इससे क्षेत्र में रहने वाले लोग और प्रशासन दोनों एक बार फिर अगली तारीख की प्रतीक्षा में हैं.

क्या है पूरा मामला?
बनभूलपुरा क्षेत्र की गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे इलाकों की करीब 29 हेक्टेयर भूमि पर रेलवे अपना अधिकार बताता है. रेलवे का दावा है कि इस जमीन पर वर्षों में अवैध रूप से निर्माण हुए हैं और बड़ी आबादी ने बिना अनुमति कब्जा कर रखा है. दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 40-50 वर्षों से यहां रह रहे हैं, उनके पास बिजली-पानी कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी मौजूद हैं, जो उनकी लंबे समय की बसावट का प्रमाण देते हैं.

मामले की शुरुआत तब हुई जब हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने रेलवे की मांग को उचित मानते हुए भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश दिए. इस आदेश के बाद इलाके में तनाव बढ़ने लगा और प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर राहत की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी और मामले की विस्तृत सुनवाई जारी है. अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, जिससे लोगों को उम्मीद है कि कोई ठोस दिशा तय हो सकेगी.

Published at : 11 Dec 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
Haldwani Legal News SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
जेल जाएंगे या मिलेगी राहत? गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका पर आज 5:30 बजे फैसला
जेल जाएंगे या मिलेगी राहत? गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की याचिका पर आज 5:30 बजे फैसला
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup से पहले बड़ा झटका, Jio Hotstar की $3 Billion की Deal खत्म | Paisa Live
Goa Night Club: गोवा अग्निकांड की चश्मदीद बनी इस महिला ने जो बताया सुनकर कांप जाएगी रूह!
Aniruddhacharya Controversy:बाबा की बेशर्मी की हदें पार, कोर्ट में एक-एक कर होगा हिसाब!
8 तोला सोने की चेन, करोड़ों की संपत्ति, हुमायूं कबीर की नेट वर्थ आपको देगी झटका |ABPLIVE
Rahul Gandhi ने SIR पर BJP और RSS को जमकर सुनाया, Lok Sabha में नेता प्रतीपक्ष की स्पीच कैसी लगी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
जेल जाएंगे या मिलेगी राहत? गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका पर आज 5:30 बजे फैसला
जेल जाएंगे या मिलेगी राहत? गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की याचिका पर आज 5:30 बजे फैसला
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
ट्रेंडिंग
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
हेल्थ
Winter Health Problems: ठंड के मौसम में अपाहिज बना देती है यह बीमारी, जानें कैसे रखें अपना ख्याल?
ठंड के मौसम में अपाहिज बना देती है यह बीमारी, जानें कैसे रखें अपना ख्याल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget