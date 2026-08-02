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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकुलगाम हमले के बाद एक्शन, बारामूला से ओवर ग्राउंड वर्कर एजाज गिरफ्तार

कुलगाम हमले के बाद एक्शन, बारामूला से ओवर ग्राउंड वर्कर एजाज गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई हत्याओं के बाद सुरक्षा बलों ने नए सिर से एंटी-टेरर ऑपरेशन शुरू किया है. बारामूला के नंबलन निवासी एजाज़ अहमद गनी को गिरफ्तार किया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Aug 2026 12:22 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई हत्याओं के बाद सुरक्षा बलों ने नए सिर से एंटी-टेरर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के शीरी इलाके से एक 'ओवर ग्राउंड वर्कर' को पकड़ा और उसके पास से भारी मात्रा में गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं.

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के तहत नारवाव में ज़ंडफरान-गोरीवान क्रॉसिंग पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए एक जॉइंट नाके पर की गई. चेकिंग के दौरान गोरीवान की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति ने नाका पार्टी को देखते ही भागने की कोशिश की. 

अधिकारियों ने बताया कि सतर्क जवानों ने उसका पीछा किया और उसे मौके पर ही पकड़ लिया. आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से सुरक्षा बलों ने एक कैमोफ्लाज्ड MP-5 टाइप पिस्तौल, 10 जिंदा 9mm राउंड वाली एक मैगज़ीन, एक मोबाइल फोन और एक काला बैकपैक बरामद किया. 

एजाज़ अहमद गनी गिरफ्तार
बता दें कि गिरफ्तार ओवर ग्राउंड वर्कर की पहचान बारामूला ज़िले के शीरी इलाके के नंबलन निवासी एजाज़ अहमद गनी (स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान गनी के बेटे) के तौर पर हुई है. एजाज़ अहमद गनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन शीरी में FIR नंबर 37/2026 दर्ज की गई है. उसके संपर्कों और गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसिया जांच में जुटी है.

अधिकारियों ने कहा कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियां इलाके में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश-विरोधी तत्वों और उनके सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती रहेंगी.

क्या हुआ था कुलगाम में?
कुलगाम में शुक्रवार रात तकरीबन साढ़े आठ बजे केल्लाम क्षेत्र में 2 आतंकी ईंट-भट्टा-77 पर पहुंचे और वहां काम कर रहे मजदूरों से कथित तौर पर उनका नाम पूछा और फिर उन पर गोलियां दाग दी. इसके बाद आनन-फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 1 श्रमिक को मृत घोषित किया और दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है.

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Published at : 02 Aug 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR Kulgam Terror Attack Aijaz Ahmed Ganie
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