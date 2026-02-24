हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखुल गया PAK के गंदे खेल का राज, किश्तवाड़ में मारे गए आतंकी निकले पाकिस्तानी, abp न्यूज के हाथ लगी खुफिया जानकारी

खुल गया PAK के गंदे खेल का राज, किश्तवाड़ में मारे गए आतंकी निकले पाकिस्तानी, abp न्यूज के हाथ लगी खुफिया जानकारी

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगल में एनकाउंटर में मारे गए जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकियों में से 2 की पहचान कर ली गई है. इसी के साथ ही ISI का झूठा प्रोपेगंडा भी ध्वस्त हो गया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सेना द्वारा रविवार (22 फरवरी) को किश्तवाड़ के छतरू इलाके के त्राशी के जंगल में एनकाउंटर में मारे गए जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकी सैफुल्लाह, फरमान और हुरैरा में से सैफुल्लाह और फरमान की असली पहचान और पता खुफिया एजेंसी के हाथ लग गया है. एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को मारे गए जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्लाह का असली नाम अतीक उर रहमान है. साथ ही ये अतीक उर रहमान उर्फ सैफुल्लाह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के एबटाबाद जिले के नाथियां गली इलाके के केरी सरफली गांव का रहने वाला था.

2018 से अतीक उर रहमान उर्फ सैफुल्लाह जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था, जहां सबसे पहले उसने बालाकोट में स्थित मदरसा तालीम उर कुरान से दौरा ए तरबियत की ट्रेनिंग ली और फिर अबोट्टाबाद की काला बाग-बाग़ान रोड पर स्थित जैश ए मोहम्मद की मस्जिद बाब अल इस्लाम में छोटे बच्चों को जिहाद के बारे में पढ़ाने लगा और हाफिज अतीक उर रहमान बन गया. साल 2021 में अतीक उर रहमान उर्फ सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर में भेजने का जैश ए मोहम्मद ने प्लान बनाया और खैबर पख्तूनख्वाह की सामना पहाड़ी के पास हांगू स्थित ट्रेनिंग कैम्प में अतीक उर रहमान उर्फ सैफुल्लाह की ट्रेनिंग कराई गई.

कुल 47 आतंकियों की कराई गई थी ट्रेनिंग 
अतीक उर रहमान उर्फ सैफुल्लाह के बैच में कुल 47 आतंकियों की ट्रेनिंग कराई गई थी, जिसमें 4 फरवरी को मारा गया कोहाट का स्वरुद्दीन उर्फ आदिल ख़ान, चौधरी उस्मान उर्फ निक्कू और लुकमान बशीर उर्फ अबू माविया भी शामिल था. इसी बैच में पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर के रावलकोट का रहने वाला चौधरी मुताबिर हुसैन उर्फ फरमान भी शामिल था, जिसने अतीक उर रहमान उर्फ सैफुल्लाह, स्वरुद्दीन उर्फ आदिल ख़ान, चौधरी उस्मान उर्फ निक्कू और लुकमान बशीर उर्फ अबू माविया के साथ ट्रेनिंग की थी.

रावलकोट का चौधरी मुताबिर हुसैन उर्फ फरमान 22 फ़रवरी को किश्तवाड़ के त्राशी के जंगल में सैफुल्लाह के ग्रुप का मारा गया दूसरा आतंकी था. तीन भाइयों में सबसे बड़ा चौधरी मुताबिर हुसैन उर्फ फरमान साल 2019 में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और इसे जैश ए मोहम्मद में भर्ती करने का काम जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर मसूद इलयास कश्मीरी ने किया था. मारे आतंकी चौधरी मुताबिर हुसैन का पिता चौधरी साबिर मसूद इलयास कश्मीरी का पुराना साथी है और ख़ुद भी हरकत ए मुजाहिद्दीन का आतंकी रह चुका है और हरकत के लिए अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत संघ के ख़िलाफ़ लड़ चुका है.

एनकाउंटर में कौन-कौन मारा गया
22 फरवरी को पाकिस्तान के एबटाबाद के रहने वाले आतंकी अतीक उर रहमान उर्फ सैफुल्लाह और कश्मीर के पुंछ जिले के रावलकोट के रहने वाले आतंकी चौधरी मुताबिर हुसैन उर्फ फरमान को उसके एक और साथी जिसका छद्म नाम हुरैरा था, उसे भारतीय सुरक्षाबलों ने मौत के घाट उतार दिया था. सैफुल्लाह और फरमान छद्म नाम से जम्मू कश्मीर में एक्टिव इन दोनों आतंकियों के असली नाम पहचान सामने आने के बाद पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है. जहां एक तरफ़ पाकिस्तान दुनिया के सामने ख़ुद को आतंक से पीड़ित बताता है और दूसरी तरफ़ ख़ुद भारत में अपने नागरिकों को आतंकी बना कर भेजता है.

ISI का झूठा प्रोपेगंडा ध्वस्त 
आतंकी अतीक उर रहमान उर्फ सैफ़ुल्लाह के असली नाम और पते से जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी ISI का झूठा प्रोपेगंडा भी ध्वस्त हो गया, जिसके तहत दोनों सैफ़ुल्लाह उर्फ अतीक उर रहमान के ग्रुप के एक्टिव होने के बाद दावा कर रहे थे कि कश्मीर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कश्मीरी युवा जुड़ रहे हैं क्योंकि ख़ुद जैश का सबसे बड़ा आतंकी कमांडर ही कश्मीरी है. 

ऐसे में एबटाबाद जिले के नाथियां गली इलाके के केरी सरफली गांव के रहने वाले आतंकी अतीक उर रहमान जो सैफ़ुल्लाह कोडनेम के साथ एक्टिव था. उसके मारे जाने और पहचान सार्वजनिक होने के बाद ये भी तय हो गया है कि भारत में आतंकी एक्सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान, उसके पालतू आतंकी संगठन और पाकिस्तानी सेना और ISI ही करती है.

ये भी पढ़ें

कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, सेना ने जीते 3 गोल्ड मेडल, जानें पहले दिन के क्या रहे नतीजे

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Encounter Kishtwar Indian Army Jaish-e-Mohammed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खुल गया PAK के गंदे खेल का राज, किश्तवाड़ में मारे गए आतंकी निकले पाकिस्तानी, abp न्यूज के हाथ लगी खुफिया जानकारी
खुल गया PAK के गंदे खेल का राज, किश्तवाड़ में मारे गए आतंकी निकले पाकिस्तानी, abp न्यूज के हाथ लगी खुफिया जानकारी
इंडिया
AI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, IYC अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग
AI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, IYC अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार, कोर्ट से रिमांड की मांग
इंडिया
Ranchi Air Ambulance: झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस हादसा, रांची से दिल्ली जा रहा विमान क्रैश, 7 लोगों की मौत, जानें कब क्या हुआ?
झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस हादसा, रांची से दिल्ली जा रहा विमान क्रैश, 7 लोगों की मौत, जानें कब क्या हुआ?
इंडिया
अपने ही रिश्तेदार से था अवैध संबंध, पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर की पति की हत्या, नशे की हालत में घोंटा गला
अपने ही रिश्तेदार से था अवैध संबंध, पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर की पति की हत्या, नशे की हालत में घोंटा गला
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Meerut Fire Breaking: घर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत | Lisari Gate |ABP News
Ashutosh Brahmachari पर शाहजहांपुर के पत्रकार का दावा, 'Avimukteshwaranand के खिलाफ रची साजिश' |
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'CM योगी पर बयान पर करें प्रायश्चित और राजनीति से...', परमहंस आचार्य की अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत
'CM योगी पर बयान पर करें प्रायश्चित और राजनीति से...', परमहंस आचार्य की अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
क्रिकेट
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
जनरल नॉलेज
Autobahn Germany: जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
Video: बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget