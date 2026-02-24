हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, सेना ने जीते 3 गोल्ड मेडल, जानें पहले दिन के क्या रहे नतीजे

कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, सेना ने जीते 3 गोल्ड मेडल, जानें पहले दिन के क्या रहे नतीजे

गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का यह एडिशन एक “रिले रेस” जैसा रहा है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

सेना ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत गुलमर्ग में ज़बरदस्त शुरुआत की. सोमवार (23 फरवरी) को पहले दिन 5 में से 3 गोल्ड मेडल जीते. CRPF और हिमाचल प्रदेश ने भी गोल्ड मेडल जीते. वहीं कर्नाटक की भवानी थेक्कड़ा नंजुंडा और हिमाचल प्रदेश की आंचल ठाकुर जैसे पुराने स्टार्स को उन स्कीयर्स ने पीछे छोड़ दिया जो नेशनल सर्किट में अच्छा कर रहे हैं.

17 साल की युवा जिया आर्यन, जो कर्नाटक से एल्पाइन स्कीइंग में भारत की उभरती हुई टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्होंने अपने दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. जिया का मुकाबला आंचल और संध्या ठाकुर जैसी सीनियर्स से था, जिन्होंने पिछले फरवरी में हार्बिन चीन में हुए एशियन विंटर गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था. हिमाचल प्रदेश की संध्या ने कोंगदूरी स्लोप पर एक कड़ी रेस में आंचल को हराया.

CRPF की काजल ने जीता गोल्ड
CRPF की काजल राय के लिए यह एक इमोशनल दिन था, जिन्होंने गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में महिलाओं के लिए 15km नॉर्डिक स्कीइंग (क्रॉस-कंट्री) में गोल्ड जीता. काजल ने शानदार फिनिश के साथ हॉट-फेवरेट भवानी को ब्रॉन्ज़ मेडल से पीछे छोड़ दिया. मेघालय में जन्मी काजल ने अपना गोल्ड मेडल अपने पिता को डेडिकेट किया, जिनका पिछले साल फरवरी में निधन हो गया था. CRPF की रेणु दानू ने सिल्वर मेडल जीता. भवानी ने KIWG 2025 में गोल्ड मेडल की हैट्रिक जीती है.

आर्मी के सनी सिंह ने नॉर्डिक स्कीइंग में पुरुषों की स्प्रिंट में दिन का पहला गोल्ड मेडल जीता. सनी रेगुलर तौर पर KIWGs में आर्मी के लिए मेडल जीत रहे हैं और सोमवार को गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में ट्रेनिंग लेने वाले कठुआ के स्कीयर ने गोल्फ कोर्स पर इनॉगरेशन सेरेमनी से पहले ओपनिंग इवेंट में आर्मी 1-2-3 को लीड किया.

क्या बोले मनोज सिन्हा 
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का यह एडिशन एक “रिले रेस” जैसा रहा है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स रविवार को इटली में खत्म हुए और KIWG इवेंट्स सोमवार को गुलमर्ग में शुरू हुए. उन्होंने कहा, “ये गेम्स नेशनल इंटीग्रेशन का एक क्लासिक उदाहरण हैं और स्पोर्ट्स के ज़रिए क्रिएटिविटी की ताकत दिखाते हैं.

सिन्हा ने कहा, “हमारे एथलीट अमेरिकन एल्पाइन स्कीयर मिकेला शिफरीन जैसे ओलंपिक लेजेंड्स और ओलंपियन आरिफ खान (J&K के) और आंचल ठाकुर (हिमाचल प्रदेश की) जैसे भारतीय एथलीट्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. यह एडिशन विंटर ओलंपिक्स के बाद आ रहा है और मुश्किल नेचुरल कंडीशंस में टेक्निकल स्किल्स दिखाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है.” उन्होंने आगे कहा कि KIWG हिम्मत और कैरेक्टर का टेस्ट था. शिफरीन तीन बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं.

इस हफ़्ते गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा गर्मी रही है. तेज़ धूप और बर्फ़ पिघलने की वजह से CM उमर अब्दुल्ला को आर्टिफिशियल बर्फ़ बनाने का आइडिया देना पड़ा. 
उमर अब्दुल्ला ने कहा, “गुलमर्ग की रोज़ी-रोटी बर्फ़ और टूरिज़्म से जुड़ी है. हम क्लाइमेट चेंज से इनकार नहीं कर सकते और हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचना होगा जहां हम पूरी तरह से नेचुरल बर्फ़ पर निर्भर न हों.

पहले दिन के नतीजे (सभी फाइनल)
नॉर्डिक स्कीइंग
पुरुष (स्प्रिंट, 1.5 km): सनी सिंह (आर्मी) 3:06.83 सेकंड, शुभम परिहार (आर्मी) 3:07.35 सेकंड मंजीत (आर्मी) 3:08.73 सेकंड
महिलाएं (15 km): काजल कुमारी राय (CRPF) 52:08.29 रेणु दानू (CRPF) 53:10.81 भवानी थेक्कड़ा नंजुंडा (कर्नाटक) 53:20.44 

स्नोबोर्डिंग
(पुरुष- स्लैलम): विवेक राणा (आर्मी) 01.01.439 कुलविंदर शर्मा (आर्मी) 01.02.854 विकार अहमद लोन (J&K) 01.03.174 

एल्पाइन जायंट स्लैलम
(पुरुष): मयंक पंवार (आर्मी) 01.06.479 बाकिर हुसैन (आर्मी) 01.07.194 देवेंद्र गुरुंग (आर्मी) 01.09.473 
महिला): संध्या ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) 01.23.285 आंचल ठाकुर (HP) 01.23.985 जिया आर्यन (कर्नाटक) 01.31.064 

Published at : 24 Feb 2026 08:40 AM (IST)
