हैदराबाद में बीयर की सीलबंद बोतल में निकला मछली का बच्चा, ग्राहक के उड़े होश

हैदराबाद के नाचराम इलाके में एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने बीयर की बोतल खोलते ही उसमें मछली का बच्चा तैरता हुआ देखा. इस अजीबोगरीब नजारे को देखकर वह व्यक्ति हैरान रह गया और तुरंत वाइन शॉप संचालकों से इसका जवाब मांगा. यह घटना नाचाराम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मल्लापुर इलाके में स्थित एक वाइन शॉप में सामने आई है.

जानकारी के अनुसार मल्लापुर निवासी एक व्यक्ति ने स्थानीय वाइन शॉप से Kingfisher बीयर की बोतल खरीदी थी. जब उसने बोतल को ध्यान से देखा तो उसमें एक छोटी मछली घूमती हुई दिखाई दी. बीयर की बोतल के अंदर मछली का बच्चा दिखाई देने पर वह व्यक्ति हैरान रह गया और तुरंत दुकान संचालकों से इस बारे में सवाल किया.

वाइन शॉप के कर्मचारियों ने क्या कहा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब ग्राहक ने वाइन शॉप के कर्मचारियों से इस पर स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ बोतलें बेचते हैं और बीयर का निर्माण उनका काम नहीं है. उनका कहना था कि यह उत्पाद कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है और वे केवल बिक्री करते हैं. हालांकि ग्राहक इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इस घटना पर नाराजगी जताई.

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कुछ वाइन शॉप में इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, जिससे ग्राहकों में चिंता बढ़ती जा रही है. शराब खरीदने वाले कई लोगों का कहना है कि वे पैसे खर्च कर उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन अगर बोतलों की गुणवत्ता पर ही सवाल उठने लगे तो यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

घटना के बाद इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बन गया है. कई लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग इस मामले की जांच करे और यह पता लगाए कि आखिर बीयर की बोतल के अंदर मछली कैसे पहुंची. अगर आरोप सही साबित होता है तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ सकती है.

ये भी पढ़ें

हैदराबाद में ED का बड़ा एक्शन, अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की जांच, शहर के कॉरपोरेट इलाकों में हड़कंप