केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी है. ये चुनाव दो चरणों में हुए थे. पहले चरण में 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम समेत सात जिलों में मतदान हुआ था. दूसरे चरण का मतदान 11 दिसंबर को राज्य के सात अन्य जिलों में किया गया. इन चुनावों को 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य का राजनीतिक माहौल साफ होगा.

शुरुआती रुझान में क्या है तस्वीर?

राज्य निर्वाचन आयोग, केरल के रुझानों के अनुसार केरल स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) 387 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि CPI(M) के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) 283 वार्डों में आगे चल रहा है. वहीं भाजपा के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) 71 वार्डों में बढ़त पर है, जबकि अन्य उम्मीदवार 59 वार्डों में आगे चल रहे हैं.

244 केंद्रों पर जारी है मतगणना

राज्यभर में 244 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी है. कुल 1199 स्थानीय निकायों ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे. इन चुनावों में मुख्य मुकाबला LDF, UDF और NDA के बीच है.