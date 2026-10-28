Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजहां सत्ता में, वहां सारी सीटें हारी कांग्रेस, खरगे का कनेक्शन भी फेल, मगर क्यों?

जहां सत्ता में, वहां सारी सीटें हारी कांग्रेस, खरगे का कनेक्शन भी फेल, मगर क्यों?

कर्नाटक में सरकार होते हुए भी विधान परिषद चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व बदलाव के फैसले पर प्रश्न उठने लगे हैं. कर्नाटक की हार कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 28 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव आने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. यह हार कांग्रेस के लिए इसलिए बड़ी है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी पार्टी को एक सीट भी नसीब नहीं हुई है. इससे पहले भी हालिया चुनावों में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि कांग्रेस की जहां भी अपनी सरकारें हैं, वहां पार्टी अपनी जीत को जारी नहीं रख पाई है. ऐसे में एक बार फिर से अपने प्रभाव वाले राज्य में मिली हार कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है.

कर्नाटक विधान परिषद में इस चुनावी रिजल्ट के बाद समीकरण अब भी कांग्रेस के पक्ष में है. जहां 75 सीटों वाली विधान परिषद में कांग्रेस के पास 37 सीट और एक निर्दलीय सहयोगी के साथ बहुमत से बस एक सीट ज्यादा हैं. BJP अब 25 सीटों और सहयोगी JD(S) 7 सीट पर है. एक सीट पर कांग्रेस के ही सभापति सलीम अहमद हैं. सभापति द्वारा मनोनीत की जाने वाली 4 सीटें अब भी खाली हैं.

खरगे के क्षेत्र वाली सीट भी हारी कांग्रेस

कांग्रेस के लिए कर्नाटक की हार इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह राज्य है. स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के गृह जिले कलबुर्गी के क्षेत्र में आने वाली उत्तर-पूर्व की शिक्षक सीट पर भी कांग्रेस को हार मिली है. दिल्ली में सत्ता को चुनौती देने के लिए कर्नाटक से ही कांग्रेस को लगातार ईंधन मिलता रहा है. ऐसे में यह हार कांग्रेस को आगामी चुनावों से पहले एक कांटे की तरह चुभने का काम करेगी. 

हाल ही में बदले गए थे मुख्यमंत्री

कुछ समय पहले ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव किया था. जहां उन्होंने अनुभवी और राज्य में प्रभावी सिद्धारमैया को हटाकर कई साल से मुखमंत्री पद की आस लगाए बैठे डी के शिवकुमार को कमान सौंपी थी. डी के शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली चुनावी हार मिली है. इसके बाद उनके नेतृत्व पर सवाल उठना भी शुरू हो गया है. BJP के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने इस हार के बाद डी के शिवकुमार को इस्तीफा देने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि "हम चारों सीटें जीत गए हैं, CM डी.के. शिवकुमार तुरंत इस्तीफा दे देंगे!"

कर्नाटक से उठी है लगातार आवाज

हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में SIR और CEC के खिलाफ हुए आंदोलनों में कर्नाटक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा था. जब सीजेपी को भी अपने दिल्ली वाले आंदोलन से पहले बेंगलुरू में कांग्रेस ने कार्यक्रम करने का मौका दिया था. साथ ही कांग्रेस को आंदोलनों के लिए जरूरी रसद के लिए भी कर्नाटक की मदद मिलने का सवाल उठता रहा है. हाल ही में मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और राज्य में गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने ही सबसे पहले RSS के पंजीकृत संस्था न होने का प्रश्न उठाकर लगातार BJP और RSS पर हमला भी बोला था.

बैलैट पेपर पर भी हारी कांग्रेस

कांग्रेस के लिए इस महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य में मिली हार आगामी 4 विधानसभा चुनावों से पहले गले की हड्डी साबित हो सकती है. SIR और चुनाव आयोग के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार EVM से हटकर बैलैट पेपर से चुनाव करवाने की भी मांग करती रही है. विधान परिषद चुनावों में मिली यह हार कांग्रेस को बैलैट पर ही मिली है. इससे उनके लिए यह मुद्दा भी कमजोर साबित होता हुआ दिखाई देगा. 

डीके ने कहा- 'हार की समीक्षा करेंगे'

विधान परिषद चुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि "हम विधान परिषद चुनावों में मतदाताओं द्वारा दिए गए फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं. हमारे पास एक सीट थी और हमें उसे जीतने की उम्मीद थी. अब जनता ने हमें एक संदेश दिया है. हम नतीजों पर ध्यान देंगे और सुधार के लिए कदम उठाएंगे. हमें काफी अच्छी संख्या में वोट भी मिले हैं और हम इस परिणाम की समीक्षा करेंगे. विपक्ष इसे आने वाले चुनावों का संकेत बता रहा है. क्या इसका मतलब यह है कि चन्नापटना और शिग्गांव के उपचुनाव भी आने वाले चुनावों का संकेत थे? विपक्ष को उन नतीजों के बारे में भी बात करनी चाहिए, है ना?"

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 28 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge Karnataka RAHUL GANDHI MLC ELECTION DK SHivakumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MLC Election Results 2026 LIVE: अब तक 17 सीटों के आए नतीजे, 10 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
LIVE: अब तक 17 सीटों के आए नतीजे, 10 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
इंडिया
Cyclone Arnab Live: लैंडफॉल के बाद कमजोर पड़ा अर्नब, धीमी हुई हवा की रफ्तार, जानें अपडेट
Live: लैंडफॉल के बाद कमजोर पड़ा अर्नब, धीमी हुई हवा की रफ्तार, जानें अपडेट
इंडिया
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
इंडिया
'अब खतरनाक जोड़ी का नंबर', कांग्रेस ने बताया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का प्लान
'अब खतरनाक जोड़ी का नंबर', कांग्रेस ने बताया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का प्लान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: 'समाजवादी विजय का शंखनाद हो चुका है', यूपी एमएलसी चुनाव में सपा की जीत पर बोले अखिलेश के चाचा
'समाजवादी विजय का शंखनाद हो चुका है', यूपी MLC चुनाव में सपा की जीत पर बोले अखिलेश के चाचा
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
इंडिया
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'
ऑटो
E100 फ्यूल में लगाएं आग तो क्या होगा अंजाम? भूल से भी न करें कोशिश
E100 फ्यूल में लगाएं आग तो क्या होगा अंजाम? भूल से भी न करें कोशिश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget