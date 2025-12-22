पिता ने गर्भवती बेटी को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला, पिछले साल की थी लव मैरिज
कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अपनी गर्भवती बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पिता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
कर्नाटक के हुबली ग्रामीण क्षेत्र के इनाम वीरापुरा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने अपनी गर्भवती बेटी की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पिता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच हुई. आरोप है कि मान्या पाटिल के पिता ने लोहे की पाइप से अपनी बेटी पर हमला कर दिया. जब मान्या को बचाने ससुराल पक्ष के सदस्य रेणुकम्मा और सुभाष बीच-बचाव के लिए आगे आए तो उन पर भी उस शख्स ने बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए.
मान्या और विवेकानंद ने पिछले साल की थी लव मैरिज
इसके बाद गंभीर हालत में मान्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रात करीब 9:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की जांच में सामने आया है कि मान्या और विवेकानंद ने पिछले साल प्रेम विवाह किया था. मान्या का परिवार इस अंतरजातीय विवाह से बेहद नाराज था. शादी के बाद भी मान्या के पिता ने दंपति पर हमले की कोशिश की थी, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से दोनों कुछ महीनों तक हावेरी ज़िले में रह रहे थे.
स्थानीय प्रशासन द्वारा दोनों परिवारों के बीच समझौता कराए जाने के बाद दंपति 8 दिसंबर 2025 को इनाम वीरापुरा लौटे थे. इसके कुछ ही दिनों बाद ही यह घातक हमला हुआ. हुबली ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में प्रकाश, वीरन्ना और अरुण नाम के तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है.
जांच के लिए SIT का गठन
पुलिस ने पुष्टि की है कि हमलावरों में मृतका के पिता और उसके नजदीकी रिश्तेदार शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, ताकि साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
