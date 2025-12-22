दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को सोमवार को टेकऑफ के तुरंत बाद आपात स्थिति में वापस दिल्ली लौटना पड़ा. उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद पायलटों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयर टर्नबैक का फैसला लिया. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया. यह घटना एयर इंडिया की फ्लाइट AI-887 से जुड़ी है, जो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई थी. यह उड़ान Boeing 777-300ER (VT-ALS) विमान से संचालित की जा रही थी.

टेकऑफ के बाद कैसे सामने आई खराबी

सूत्रों के अनुसार, टेकऑफ के कुछ ही देर बाद जब विमान के फ्लैप्स रिट्रैक किए जा रहे थे, उसी समय फ्लाइट क्रू को दाहिने इंजन में ऑयल प्रेशर कम होने की चेतावनी मिली.कुछ ही क्षणों बाद इंजन का ऑयल प्रेशर पूरी तरह शून्य हो गया, जिससे तकनीकी खतरे की स्थिति पैदा हो गई.

पायलटों ने लिया एयर टर्नबैक का फैसला

सुरक्षा मानकों के तहत पायलटों ने तुरंत एयर टर्नबैक का निर्णय लिया. विमान को सावधानीपूर्वक वापस दिल्ली एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया और सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सुरक्षित लैंडिंग कराई गई.

एयर इंडिया का आधिकारिक बयान

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि फ्लाइट को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार वापस लाया गया. एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित रही और किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ.

तकनीकी जांच जारी, विमान फिलहाल ग्राउंडेड

एयर इंडिया के अनुसार विमान की विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि पिछले रिकॉर्ड में इंजन ऑयल की खपत को लेकर कोई असामान्यता दर्ज नहीं थी. फिलहाल विमान को ग्राउंडेड रखा गया है और सभी आवश्यक जांच पूरी होने के बाद ही इसे दोबारा उड़ान सेवा में शामिल किया जाएगा.