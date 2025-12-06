Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार (6 दिसंबर, 2025) को नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें जारी किए गए नोटिस को चौंकाने वाला बताया है. बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "यह मेरे लिए चौंकाने वाला है. मैंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सारी डिटेल्स दे दी थीं. ईडी ने मुझे और मेरे भाई को बुलाया था. हमने सारी जानकारी दे दी थी. हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ भी गलत नहीं है, कांग्रेस सदस्य होने के नाते, हमने इसे सपोर्ट किया."

उन्होंने कहा, "दूसरा, छिपाने के लिए कुछ नहीं है. सब कुछ साफ-साफ है. मुझे नहीं पता कि ईडी के चार्जशीट फाइल करने के बाद भी पुलिस को केस रजिस्टर करने की क्या जरूरत थी. हम इसका सामना करेंगे और कानून की अदालत में लड़ेंगे."

हम टैक्स देते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं- शिवकुमार

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "यह सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है. इसमें कुछ नहीं है. यह हमारा पैसा है और हम जिसे चाहें उसे दे सकते हैं. हम टैक्स देते हैं और इसमें कुछ भी गैर-कानूनी शामिल नहीं है. PMLA का मामला पुराना है और चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है और क्या जांच करनी है?"

उन्होंने कहा, "सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके समर्थकों को परेशान करने के लिए वे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे कल शुक्रवार (5 दिसंबर, 2025) को नोटिस मिला, और यह हैरान करने वाला है. मैं इसे पढ़ रहा हूं और जब मैं इसे पूरी तरह समझ जाऊंगा, तो जवाब दूंगा. डीके सुरेश (शिवकुमार के छोटे भाई और कांग्रेस सांसद) को भी नोटिस मिला है क्योंकि उन्होंने डोनेशन दिया था."

इस कदम को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, "नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन हमारी पार्टी के इंस्टीट्यूशन हैं. हम, कांग्रेस नेताओं ने, जब वे वित्तीय मुश्किल में थे, तो अपने ट्रस्ट के जरिए उन्हें सपोर्ट किया. मेरे जैसे कई नेताओं ने उनकी मदद की है. मैं कानूनी नजरिए से नोटिस की जांच करूंगा. यह हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है और यह सही नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं."

दिल्ली पुलिस की EOW ने जारी किया नोटिस

दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने शुक्रवार (5 दिसंबर, 2025) को नेशनल हेराल्ड मामले में शिवकुमार को नोटिस जारी किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस का मानना ​​है कि शिवकुमार के पास इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है.

