'मुख्यमंत्री की कुर्सी आउट ऑफ स्टाक', डीके शिवकुमार का AI वीडियो शेयर कर BJP ने ली चुटकी!

कर्नाटक कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार में खींचतान जारी है. बीजेपी इस राजनीतिक उठापटक को लेकर चुटकी ले रही है. कर्नाटक बीजेपी की तरफ से मंगलवार (25 नवंबर) को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर डीके शिवकुमार पर तंज कसा गया है.

बीजेपी की तरफ से शेयर किए गए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो में डीके शिवकुमार अमेजन से सीएम चेयर खरीदते दिख रहे हैं, लेकिन उसमें लिखकर आ रहा है आउट ऑफ स्टाक. इसके साथ ही बीजेपी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है डीके शिवकुमार अभी.

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार इस महीने अपने 5 साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंच चुकी है. इसे कुछ लोग नवंबर क्रांति कह रहे हैं. शिवकुमार के समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए. 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कड़ी टक्कर थी. कांग्रेस ने तब शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री पद संभालने के लिए मना लिया था.

हालांकि, उस समय कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि चक्रीय मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के आधार पर समझौता हो गया है, जिसके अनुसार शिवकुमार, सिद्धारमैया के ढाई साल बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे. इन रिपोर्टों को दोनों नेताओं और पार्टी के अन्य सदस्यों ने पुरज़ोर तरीके से खारिज कर दिया था.

सिद्धारमैया ने क्या कहा ?

सिद्धारमैया ने हाल ही में कहा था कि वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले के कारण पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. दूसरी ओर कांग्रेस में कथित सत्ता संघर्ष के बीच बीजेपी ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया पर हमले तेज कर दिए हैं. बीजेपी एक्स पर एआई वीडियो पोस्ट कर दोनों कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष कर रही है. सिद्धारमैया ने मंगलवार को पार्टी हाईकमान पर इस पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी डाल दी है.

