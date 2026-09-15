किस मंत्री के घर जाकर पीएम मोदी ने किए गणपति बप्पा के दर्शन? शेयर की फोटोज

गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन कर पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने भगवान गणेश की आरती उतारी और देशवासियों के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की.

ट्रेडिशनल लुक में दिखे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर गणपति पूजा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ''केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के आवास पर गणपति दर्शन के लिए गया. भगवान श्री गणेश सभी पर कृपा बनाए रखें.'' इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए. उन्होंने धोती-कुर्ता पहन रखा था और सिर पर महाराष्ट्र की पारंपरिक टोपी धारण की हुई थी.

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक्स पर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा कि गणपति पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री का सान्निध्य मिलना उनके और उनके परिवार के लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने प्रार्थना की कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सभी के जीवन से कष्टों को दूर करें और देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें.

इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी पीयूष गोयल के आवास पहुंचे थे. उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन कर पूजा-अर्चना में भाग लिया और देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.

अमित शाह ने बप्पा का लिया आशीर्वाद

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में कई गणेश पंडालों में पहुंचे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने गणपति बप्पा के इस विराट स्वरूप के दर्शन की प्रतीक्षा पूरे वर्ष रहती है. विघ्नहर्ता सभी देशवासियों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें. गणपति बप्पा मोरया!

इसके बाद गृह मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान गृह मंत्री के परिवार के कई सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे.

इनपुट-आईएएनएस

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