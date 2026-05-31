‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है CM’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति समर्पण को रेखांकित किया।

छात्र नेता से मुख्यमंत्री तक की यात्रा पर उन्होंने प्रकाश डाला।

उन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को उनकी सफलता पर बधाई दी।

शिवकुमार तीन साल उप-मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री पद संभालेंगे।

कर्नाटक के होने वाले अगले मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने रविवार (31 मई, 2026) को पार्टी के प्रति समर्पण और नेतृत्व तक पहुंचने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने लंबी राजनीतिक यात्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पार्टी का कोई भी समर्पित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है. दरअसल, डीके शिवकुमार अपने छात्र जीवन के वक्त से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और पार्टी के प्रति अपनी सेवा देते हुए उन्होंने एक छात्र नेता से लेकर राज्य के सर्वोच्च पद तक की लंबी राजनीतिक यात्रा की है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा, ‘मैं 1979-80 से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं. एक छात्र नेता के तौर पर शुरुआत करते हुए मैंने हर स्कूल और कॉलेज से लोगों को एक साथ लाया. इस पर सभी खुशी होनी चाहिए. आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं.’

भावी मुख्यमंत्री ने विरोट कोहली को दी बधाई

इस दौरान कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने क्रिकेटर विराट कोहली को उनकी सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई दी. उन्होंने कोहली को बधाई देते हुए उनके खेल के प्रदर्शन की भूरी-भूरी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के क्रिकेट फैन्स के लिए यह खुशखबरी है, क्योंकि आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है.

उन्होंने विराट कोहली के बारे में आगे कहा, ‘विराट कोहली ने इस साल भी बहुत बेहतरीन खेल खेला है. कर्नाटक के क्रिकेट फैन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैन्स, राज्य सरकार की तरफ से मैं तहे दिल से उनकी सफलता की कामना करता हूं.’

3 साल उपमुख्यमंत्री रहने के बाद अब सत्ता की डोर संभालेंगे DKS

उल्लेखनीय है कि डीके शिवकुमार तीन सालों तक कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के रूप में अपना जिम्मेदारी निभाने के बाद अब जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने वाले हैं. डीके शिवकुमार बुधवार (3 जून, 2026) को औपचारिक रूप से कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके लिए राजधानी बेंगलुरु स्थित लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा.

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