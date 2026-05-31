‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है CM’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है मुख्यमंत्री’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है मुख्यमंत्री’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

Karnataka CM: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं 1979-80 से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं. एक छात्र नेता के तौर पर शुरुआत करते हुए मैंने हर स्कूल और कॉलेज से लोगों को एक साथ लाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 May 2026 10:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति समर्पण को रेखांकित किया।
  • छात्र नेता से मुख्यमंत्री तक की यात्रा पर उन्होंने प्रकाश डाला।
  • उन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को उनकी सफलता पर बधाई दी।
  • शिवकुमार तीन साल उप-मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री पद संभालेंगे।

कर्नाटक के होने वाले अगले मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने रविवार (31 मई, 2026) को पार्टी के प्रति समर्पण और नेतृत्व तक पहुंचने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने लंबी राजनीतिक यात्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पार्टी का कोई भी समर्पित कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है. दरअसल, डीके शिवकुमार अपने छात्र जीवन के वक्त से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और पार्टी के प्रति अपनी सेवा देते हुए उन्होंने एक छात्र नेता से लेकर राज्य के सर्वोच्च पद तक की लंबी राजनीतिक यात्रा की है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा, ‘मैं 1979-80 से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं. एक छात्र नेता के तौर पर शुरुआत करते हुए मैंने हर स्कूल और कॉलेज से लोगों को एक साथ लाया. इस पर सभी खुशी होनी चाहिए. आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं.’

भावी मुख्यमंत्री ने विरोट कोहली को दी बधाई

इस दौरान कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने क्रिकेटर विराट कोहली को उनकी सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई दी. उन्होंने कोहली को बधाई देते हुए उनके खेल के प्रदर्शन की भूरी-भूरी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के क्रिकेट फैन्स के लिए यह खुशखबरी है, क्योंकि आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है. 

उन्होंने विराट कोहली के बारे में आगे कहा, ‘विराट कोहली ने इस साल भी बहुत बेहतरीन खेल खेला है. कर्नाटक के क्रिकेट फैन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैन्स, राज्य सरकार की तरफ से मैं तहे दिल से उनकी सफलता की कामना करता हूं.’

3 साल उपमुख्यमंत्री रहने के बाद अब सत्ता की डोर संभालेंगे DKS

उल्लेखनीय है कि डीके शिवकुमार तीन सालों तक कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के रूप में अपना जिम्मेदारी निभाने के बाद अब जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने वाले हैं. डीके शिवकुमार बुधवार (3 जून, 2026) को औपचारिक रूप से कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके लिए राजधानी बेंगलुरु स्थित लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः 'ऐसे नेता की तलाश...', डीके शिवकुमार के बाद कौन होगा कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष? खड़गे ने दिया जवाब

Published at : 31 May 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Karnataka CONGRESS DK SHivakumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है मुख्यमंत्री’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है CM’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक को लेकर TMC कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, BJP पर लगाए आरोप
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक को लेकर TMC कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, BJP पर लगाए आरोप
इंडिया
म्यांमार के राष्ट्रपति से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने पर दिया जोर
म्यांमार के राष्ट्रपति से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने पर दिया जोर
इंडिया
'धुंधली कॉपियां, गायब पेज, धोखा है', राहुल गांधी ने CBSE मामले में केंद्र को घेरा, PM मोदी पर लगाया गंभीर आरोप
'धुंधली कॉपियां, गायब पेज, धोखा है', राहुल ने CBSE मामले में केंद्र को घेरा, PM मोदी पर लगाया आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: Karisma Kapoor's 'Brown' trailer released, will wreak havoc in her 'mardaani' avatar
Vasudha: 😍Dev के तीखे सवालों के आगे बेबस हुई Vasudha, रोते ही पिघला Dev का गुस्सा #sbs
IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट वॉर में ईरान ने चीनी मिसाइल से मार गिराया US का F-15 लड़ाकू विमान! जानें रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?
वॉर में ईरान ने चीनी मिसाइल से मार गिराया US का F-15 लड़ाकू विमान! रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
आईपीएल 2026
शिव की जय जयकार से गूंजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैलाश खेर ने बांधा समां; दिखा अद्भुत नजारा
शिव की जय जयकार से गूंजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैलाश खेर ने बांधा समां; दिखा अद्भुत नजारा
बॉलीवुड
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
विश्व
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
टेक्नोलॉजी
हर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी
हर साल क्यों महंगे होते जा रहे हैं स्मार्टफोन? सामने आ गई बड़ी वजह, जानिए पूरी जानकारी
ट्रेंडिंग
IPL 2026: GT vs RCB फाइनल से पहले फैंस के बीच बवाल, इंटरनेट पर जमकर गदर काट रहे मीम
IPL 2026: GT vs RCB फाइनल से पहले फैंस के बीच बवाल, इंटरनेट पर जमकर गदर काट रहे मीम
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget