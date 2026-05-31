Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है।

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार (30 मई, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के साथ शनिवार को द्विपक्षीय मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत-म्यांमार के संबंधों को मजबूती देने पर जोर दिया. इस मुलाकात को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि मैं हमारे लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहयोग को और गहरा करने की उनकी सकारात्मक भावना की सराहना करता हूं.

विदेश मंत्री ने म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात को सराहा

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने म्यांमार के राष्ट्रपति के द्विपक्षीय मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में जयशंकर ने लिखा, ‘आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग से मिलकर बहुत खुशी हुई. हमारे लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहयोग को और गहरा करने की उनकी सकारात्मक भावना की मैं सराहना करता हूं.

उन्होंने कहा, ‘शांति, प्रगति और खुशहाली के लिए हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात का इंतजार रहेगा.’

दिल्ली जाने से पहले म्यांमार के राष्ट्रपति ने महाबोधी मंदिर में की पूजा

बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज शनिवार (30 मई, 2026) को पांच दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं. भारत पहुंचने के बाद म्यांमार के राष्ट्रपति ने सुबह में बिहार के गया जी स्थित महाबोधी मंदिर में दर्शन पूजा की. इसके बाद वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए. जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया.

VIDEO | Delhi: During his meeting with EAM S Jaishankar, Japan’s Foreign Minister Motegi Toshimitsu says, "The world is facing a major change in power balance and also intensifying conflicts and disputes, experiencing the largest structural change since the end of the war. The… pic.twitter.com/cnjlct98iu — Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026

राष्ट्रपति ह्लाइंग का दौरा द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने का मौकाः MEA

इस संबंध में भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का बोधगया से नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर MoS कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया. उनका यह दौरा हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने का मौका देता है.

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