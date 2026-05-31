'ऐसे नेता की तलाश...', डीके शिवकुमार के बाद कौन होगा कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष? खड़गे ने दिया जवाब
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा है कि पार्टी अभी भी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अगले अध्यक्ष के तौर पर उनकी जगह लेने के लिए सही व्यक्ति की तलाश कर रही है.
Karnataka Congress State President Row: कर्नाटक की राजनीति में तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है. 3 जून को एक तरफ डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के अध्यक्ष पद को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है.
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा है कि पार्टी अभी भी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अगले अध्यक्ष के तौर पर उनकी जगह लेने के लिए सही व्यक्ति की तलाश कर रही है.
पार्टी अपने विकल्पों पर विचार कर रही है: मल्लिकार्जुन खड़गे
कलबुर्गी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि पार्टी अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार कर रही है. ऐसे नेता की तलाश की जा रही है, जो अगले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत कर सकें. खड़गे ने कहा है कि जाहिर है जब ये लोग चले जाएंगे, तो किसी और को आना ही होगा. हम सभी तलाश कर रहे हैं.
खड़गे ने कहा कि हमें अच्छे लोगों को देखना होगा. उनके तालमेल को समझना होगा. पार्टी को आगे बढ़ाने के नजरिए से फैसला लेना होगा. अगला प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, जो संगठन को एकजुट रखते हुए कुशलता से काम कर सके.
खड़गे ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 24 महीने बचे हैं. हमें ऐसे नेता की तलाश करनी होगी, जो बहुत तेजी से काम करे. सबको साथ लेकर चले. सबको एकजुट रखे. ऐसे लोग भी होने चाहिए, जो उनके साथ सहयोग करे. हम इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे.
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कैबिनेट का फिलहाल स्वरूप तय नहीं
इधर खड़गे ने कहा है कि नए कर्नाटक मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चाएं जारी है. मंत्रियों या उप मुख्यमंत्रियों की संख्या से जुड़ा किसी तरह का अंतिम प्रस्ताव नहीं मिला है.
खड़गे ने कैबिनेट को लेकर कहा कि हमें इंतजार करना होगा. देखना होगा, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है. प्रस्ताव आने के बाद कितने मंत्री बनाए जाने चाहिए, कितने डीसीएम बनाए जाने चाहिए, या अगर जरूरी हो तो इसके साथ साथ चेयरमैन भी बनाए जाने चाहिए. इन सभी बातों पर चर्चाएं हो चुकी है. यह 3 जून को पता चलेगा. कैबिनेट विस्तार अलग-अलग चरणों में हो सकता है.
उन्होंने कहा है कि अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है. अगले 15 दिनों या एक महीने में बाकी बचे मंत्री सदस्यों को शामिल करने पर विचार है. मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, यह अभी तक पता नहीं है. 3 जून को बेंगलुरु डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण है.
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