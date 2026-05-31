Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टीmc कार्यकर्ताओं ने सोनारपुर और आसनसोल में किया विरोध प्रदर्शन.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार (30 मई, 2026) को सोनारपुर में हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है. पार्टी के कार्यकर्ता राज्य में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे एक साजिश के तहत किया गया हमला बता रहे हैं. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में रविवार (31 मई, 2026) को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है.

इस घटना को लेकर एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इस साजिशसन हमला करार देते हुए बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने टीएमसी के तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के खिलाफ राज्य की जनता के मन में भरा गुस्सा है, जो आक्रोश के रूप में बाहर आया है.

अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले पर बोले TMC कार्यकर्ता

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में टीएमसी के एक प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में असंतुलन बन गया है. अभिषेक बनर्जी पर बुरी तरह से हमला किया गया और टीएमसी नेताओं के घरों में लूटपाट की जा रही है.’

#WATCH | Asansol, West Bengal: TMC workers hold a protest over the attack on TMC MP Abhishek Banerjee in Sonarpur yesterday.



A protestor says, "There is an imbalance in Bengal... Abhishek Banerjee was attacked badly... The homes of TMC leaders are also being looted..." pic.twitter.com/Dnjzw0Deol — ANI (@ANI) May 31, 2026

वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर रविवार (31 मई, 2026) को हुए कथित हमले को लेकर पार्टी के नेता मदन मित्रा ने भाजपा पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रायोजित किया गया था, क्योंकि भाजपा अपने खिलाफ किसी को भी विपक्ष में देखना नहीं चाहती है. उन्होंने कहा, ‘इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए. यह भाजपा की साजिश है कि क्योंकि वे अपने खिलाफ कोई विपक्ष चाहते हीं नहीं हैं.’

पार्टी के नेताओं पर हमलों को लेकर बोलीं ममता बनर्जी

अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हमलों को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कड़ी निंदा की है. ममता बनर्जी ने इन हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया है और कहा कि शासक (भाजपा) हत्यारी हो गई है.

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