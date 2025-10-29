Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बेंगलुरु की टनल रोड परियोजना का बचाव करते हुए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जो बयान दिया है, उसने विवाद खड़ा कर दिया है. जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. डिप्टी सीएम डीके ने टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर कहा था कि लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे पुरुषों से नहीं करते, जिनके पास कार नहीं होती.

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने डिप्टी सीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि टनल रोड परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या का समाधान करना है. यानी उन लोगों की समस्या, जो बिना कार वाले शादी नहीं करना चाहते. तेजस्वी ने टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर डीके शिवकुमार से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को रद्द करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन डीके शिवकुमार ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया था.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने क्या दिया था बयान?

डीके शिवकुमार ने कहा था कि तेजस्वी सूर्या लोगों के कार खरीदने के सामाजिक कारणों को नहीं समझते हैं. उन्होंने मीडिया से कहा, 'क्या मैं आपको अपनी गाड़ी लाने से रोक सकता हूं? यह सामाजिक जिम्मेदारी का मामला है. लोग अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ियों में यात्रा करना पसंद करते हैं. क्या हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं? अगर जरूरत हो तो सांसद अपने मतदाताओं से अपील करें कि वे अपनी गाड़ियां घर पर छोड़ें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. देखते हैं कितने लोग ऐसा करते हैं. आज लोग तो अपनी बेटी की शादी भी ऐसे लड़के से नहीं करते जिसके पास कार नहीं होती.'

डीके शिवकुमार ने बयान पर क्या बोले तेजस्वी सूर्या?

डिप्टी सीएम की इस टिप्पणी पर तेजस्वी सूर्या ने कहा, ‘अब तक मैं इस गलतफहमी में था कि टनल रोड परियोजना बेंगलुरु के ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए है. अब उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तो एक सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए है. मैं कितना मूर्ख था!’

