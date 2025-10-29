अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (29 अक्तूबर 2025) को दक्षिण कोरिया में दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया था. इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते हैं. बिहार के दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि ट्रंप अलग-अलग देशों में पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं.

'ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते पीएम मोदी'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल पीएम मोदी को डराने के लिए किया ताकि वे ऑपरेशन सिंदूर रोक दें. ट्रंप ने कहा कि 7 विमान गिराए गए. ट्रंप ने 50 बार कहा कि उसने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, लेकिन मोदी जी के मुंह से 'चूं' तक नहीं निकला. पीएम मोदी में कुछ कहने का दम ही नहीं है. ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता.'

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया चैलेंज

राहुल गांधी ने कहा, '1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से साफ कह दिया था कि हम आपसे नहीं डरते. प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं. एक-दो बार नहीं ट्रंप ने 50 बार बोला है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है. वो (ट्रंप) हमारी सेना, हमारी वायुसेना के बारे में बोल रहा है. हमारे प्रधानमंत्री में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है. मैं पीएम मोदी को चैलेंज करता हूं कि जब वो बिहार आएं तो कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है... वो नहीं बोल सकते.'

भारत-पाक सीजफायर को लेकर अब क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार (29 अक्तूबर 2025) को साउथ कोरिया के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान ट्रंप ने अपने भाषण में भारत-पाकिस्तान तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब दोनों देश लड़ रहे थे तो मैंने दोनों से जंग रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 250 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद सीजफायर पर सहमति बनी थी.

