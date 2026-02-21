पांच लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए BJP विधायक, सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट के लिए मांगे थे 11 लाख

कर्नाटक में एक बीजेपी विधायक को रंगे हाथों पांच लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. विधायक का नाम चंद्रू लमानी है. वह कर्नाटक शिराहट्टी विधानसभा से विधायक हैं. कार्रवाई कर्नाटक लोकायुक्त ने की है. आरोपी विधायक ने 11 लाख की रिश्वत की मांग की थी, जिसे दो हिस्सों में दिया जाना था.

अधिकारियों का कहना है कि लमानी को पहले पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. इनके अलावा विधायक के दो अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला, लोकायुक्त ने क्या बताया?

लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि यह रिश्वत कथित तौर पर गडग जिले में छोटे सिंचाई विभाग के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है. इसको लेकर मंजूरी मांगी गई थी. ये काम सड़क के दोनों तरफ एक दीवार बनाने से जुड़ा है. इसे एक ठेकेदार को दिया गया था.

दरअसल, गडग के क्लास-1 ठेकेदार विजय पुजार ने एंटी-करप्शन अधिकारियों से संपर्क किया था. इसमें उसने कहा था कि कथित प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी देने के लिए 11 लाख रुपए मांगे गए थे. इसके बाद कार्रवाई को अंजाम लोकायुक्त की तरफ से शनिवार को दिया गया. इस दौरान बीजेपी विधायक 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया. कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस के सीनियर अधिकारी की देखरेख में किया गया.

Karnataka Lokayuktha says - Karnataka Lokayuktha raided a hospital belonging to BJP MLA Chandru Lamani and caught him receiving Rs 5 lakhs cash along with his two PAs and PS by a class one contractor. They have been secured and an investigation is in progress.



साजिश में शामिल होने के शक में दो अन्य भी गिरफ्तार

इसके अलावा बीजेपी विधायक समेत दो अन्य साथियों जिनमें मंजूनाथ वाल्मीकि और गुरुनाइक को भी हिरासत में लिया गया. उन्हें आगे की जांच के लिए ले जाया गया. अधिकारियों को शक है कि दोनों इस कथित लेन-देन में शामिल थे. जांच के लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं. साथ ही उनके बयान लिए जा रहे हैं. फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है. मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया है.