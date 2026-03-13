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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026V.K. Sasikala New Party: तमिलनाडु चुनाव से पहले वी.के. शशिकला ने खेला बड़ा दांव! बना ली नई पार्टी, जानें वजह

V.K. Sasikala New Party: तमिलनाडु चुनाव से पहले वी.के. शशिकला ने खेला बड़ा दांव! बना ली नई पार्टी, जानें वजह

V.K. Sasikala New Party: वी.के. ससिकला ने AIADMK से अलग होकर नई पार्टी अखिल भारतीय पुरच्चिथलैवर मक्कल मुनेत्र कड़गम बनाई है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला माना जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 02:38 PM (IST)
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वी.के. शशिकला ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है. AIADMK से अलग होने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय पुरच्चिथलैवर मक्कल मुनेत्र कड़गम नाम की पार्टी बनाई है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

दरअसल, जयललिता के निधन के बाद AIADMK में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले. उसी समय संपत्ति से जुड़े एक मामले में शशिकला को सजा हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओ. पन्नीरसेल्वम ने शशिकला का विरोध किया. शशिकला ने बाद में  मुख्यमंत्री पद के लिए एडप्पाडी के. पलानीस्वामी को चुना, लेकिन जब शशिकला जेल चली गई तब एडप्पाडी पलानीस्वामी और ओ. पन्नीरसेल्वम फिर से एक साथ आ गए. इसके बाद पार्टी के अंदर बड़ा फैसला लेते हुए ससिकला को AIADMK से बाहर कर दिया गया.

AIADMK ने किसे पार्टी से निकाला था?

AIADMK में पलानीस्वामी और ओ. पन्नीरसेल्वम की संयुक्त नेतृत्व व्यवस्था चली, लेकिन 2022 में पलानीस्वामी को पार्टी का महासचिव बना दिया गया. इसके बाद ओ. पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया. पार्टी ने साफ कहा कि शशिकला और OPA को दोबारा AIADMK में जगह नहीं दी जाएगी. इन हालात के बाद यह सवाल उठने लगा था कि शशिकला आगे क्या कदम उठाएंगी. इसी बीच खबर आई कि ओ. पन्नीरसेल्वम ने द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम में शामिल होने का फैसला कर लिया है.

जयललिता की 78वीं जयंती के कार्यक्रम में घोषणा

रामनाथपुरम जिले के कामुथी में 24 फरवरी को आयोजित जयललिता की 78वीं जयंती के कार्यक्रम में शशिकला ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था. इस मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी पेश किया, जिसमें काला, सफेद और लाल रंग शामिल है और उस पर अन्ना, MGR और जयललिता की तस्वीरें दिखाई गईं. अब शशिकला ने अपनी पार्टी का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है. पार्टी का नाम अखिल भारतीय पुरच्चिथलैवर मक्कल मुनेत्र कड़गम रखा गया है. पार्टी का चुनाव चिन्ह नारियल का बाग बताया गया है, जिसे तमिल में तेंनंथोप्पु कहा जाता है. बताया जा रहा है कि यह नई पार्टी आने वाले चुनाव में तमिलनाडु के साथ-साथ पुडुचेरी में भी उम्मीदवार उतारेगी.

तमिलनाडु की राजनीति में बन सकते हैं नए समीकरण

शशिकला की नई पार्टी से तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं. खासकर AIADMK के पारंपरिक वोट बैंक पर इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. 2026 के विधानसभा चुनाव में यह नया दल AIADMK और DMK दोनों के लिए चुनौती बन सकता है.

Published at : 13 Mar 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
V K Sasikala Tamil Nadu Politics AIADMK
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