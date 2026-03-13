संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का शुक्रवार (13 मार्च) को 5वां दिन है. सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई. लोकसभा की बैठक शुरू होते ही मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया. हालांकि हंगामा बढ़ने पर लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है.

कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट में ट्रेड रूट में रुकावट के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की. राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए सुखदेव भगत ने कहा कि LPG की कथित कमी किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है और केंद्र से जनता को भरोसे में लेने की अपील की. केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि गुरुवार (12 मार्च) को लोकसभा में बोलते समय राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था.

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समेत अन्य विपक्षी दल आज लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं. सूत्रों के मुताबिक अलग-अलग विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों ने पहले ही महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर कर दिए हैं और उम्मीद है आज संसद में आधिकारिक नोटिस जमा करेंगे.