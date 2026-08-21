‘भ्रष्ट मंत्री को हटाओ', BJP-JDS का हल्लाबोल, मार्शलों से हुई भिड़ंत

कर्नाटक में कथित करोड़ों रुपये के गबन को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेक्युलर) यानी JDS के विधायकों ने शुक्रवार को मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर विधान सौध तक मार्च निकाला. प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायक विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे और मार्शलों के लगाए अवरोध को पार कर सदन में पहुंच गए. विपक्ष का आरोप है कि राज्य के एक निगम में करोड़ों रुपये के कथित गबन के मामले में मंत्री नागेंद्र को सरकार से हटाया जाना चाहिए.

काले कपड़ों में पहुंचे BJP-JDS विधायक

BJP और JDS के विधायक काले रंग की टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुए. विधानसभा में प्रवेश के दौरान मार्शलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. मार्शलों ने कहा कि विधानसभा परिसर के अंदर काले रंग की टी-शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और अवरोध पार कर सदन में पहुंच गए.

विपक्ष के नेता आर. अशोक और BJP के प्रदेश अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने भी विरोध जताया. BJP और JDS पिछले कई दिनों से मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इससे पहले विपक्षी विधायकों ने काली पट्टी बांधकर भी विरोध प्रदर्शन किया था.

‘नागेंद्र को हटाओ, बर्खास्त करो’ के नारे

प्रदर्शन के दौरान BJP और JDS नेताओं ने नारे लगाए, ‘मंत्री नागेंद्र को हटाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए.’ विपक्ष ने विधानसभा में भी मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर विरोध जताया. विपक्षी दलों का कहना है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति (ST) विकास निगम में करोड़ों रुपये के कथित गबन के मामले में मंत्री नागेंद्र पर गंभीर आरोप लगे हैं. इन आरोपों के बाद बी. नागेंद्र ने सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, तीन अगस्त को उन्हें डी. के. शिवकुमार की नेतृत्व वाली सरकार में दोबारा मंत्री बनाया गया था. फिलहाल वह योजना और सांख्यिकी मंत्री हैं.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: BJP leaders hold a protest march from the Valmiki statue to Vidhana Soudha demanding the resignation of Karnataka Minister B Nagendra over his alleged involvement in the Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation funds embezzlement… pic.twitter.com/IoHP6vlPOz — ANI (@ANI) August 21, 2026

कांग्रेस बोली- दोष साबित होने तक आरोपी

BJP के प्रदर्शन और मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस नेता के. एन. राजन्ना ने कहा कि BJP में भी कई ऐसे मंत्री हैं, जिन पर अलग-अलग आरोप लगे हैं. उन्होंने कहा कि अगर अदालत यह साबित करती है कि कर्नाटक के मंत्री बी. नागेंद्र दोषी हैं, तो कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करेगी. लेकिन जब तक दोष साबित नहीं होता, तब तक उन्हें दोषी नहीं कहा जा सकता. उनके मुताबिक नागेंद्र फिलहाल सिर्फ आरोपी हैं.

कांग्रेस मंत्री बोले- सदन ही सवाल पूछने की सही जगह

कर्नाटक के मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा कि BJP और दूसरे विपक्षी दल सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास कोई शिकायत, आरोप या सवाल है तो विधानसभा ही उन्हें उठाने की सही जगह है. उन्होंने कहा कि जनता ने सभी विधायकों को चुनकर सदन में भेजा है, ताकि वे वहीं अपनी बात रखें और मुद्दे उठाएं. विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और सरकार उन सवालों का जवाब देगी.

विजयेंद्र बोले- दलित समुदाय के पैसे की लूट का आरोप

BJP के प्रदेश अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने कहा कि BJP और JDS पहले दिन से ही मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से मंत्री नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी. विजयेंद्र ने कहा कि नागेंद्र पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं. उनका आरोप है कि दलित समुदाय के उत्थान के लिए रखे गए पैसे का कथित तौर पर गबन किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आरोपों के बाद नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटा दिया था, तो फिर डी. के. शिवकुमार ने उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया. BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांग किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि दलित समुदाय के हित और न्याय के लिए है. उन्होंने कहा कि BJP और JDS इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेंगे.