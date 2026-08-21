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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRahul Gandhi Dharna Live: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का थाने में धरना, पैलेट गन मामले में FIR की मांग

Rahul Gandhi Dharna Live: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का थाने में धरना, पैलेट गन मामले में FIR की मांग

Rahul Gandhi Dharna Live: दिल्ली के संसद मार्ग थाने के कैंपस में राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं. उन्हें पुलिसकर्मी मनाने की कोशिश कर रहे हैं. थाने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 21 Aug 2026 01:51 PM (IST)

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Key Events
Rahul Gandhi Dharna at parliament street police station live updates over pellet guns Rahul Gandhi Dharna Live: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का थाने में धरना, पैलेट गन मामले में FIR की मांग
संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का धरना
Source : INC/ABP Live

Background

Rahul Gandhi Dharna Live: कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने के कैंपस में धरना दे रहे हैं. पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत ले ली है और उन्हें बता दिया है कि क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रहा है.

राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी नुपुर प्रसाद से मुलाकात की. इसके बाद वह बाहर आए, उनके लिए कुर्सी लाई गई और वह वहीं धरने पर बैठ गए.

राहुल गांधी के साथ पैलेट गन से पीड़ित साहिल लाछोब और उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं. 24 जुलाई को राहुल गांधी ने लाछोब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और पैलेट गन के इस्तेमाल की निशानी दिखाई थी. 

कांग्रेस का कहना है कि सरकार बताए कि आखिर किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. अमित शाह जवाब दें. इसी मांग को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ. पूरा मानसून सत्र करीब करीब धुल गया.

राहुल गांधी का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वो नहीं हटेंगे. राहुल गांधी के धरने को देखते हुए संसद मार्ग को बंद कर दिया गया है. वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं.

राहुल गांधी ने कहा, ''आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुंचा. 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया. छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आँख की रौशनी खतरे में है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है. इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, न प्रधानमंत्री ने उनसे माफ़ी मांगी.''

कांग्रेस नेता ने कहा, ''अब जब साहिल न्याय के लिए FIR दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा. इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है. अमित शाह न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं. FIR होगी. न्यायिक जांच होगी. और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी. साहिल और उसके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे.''

13:51 PM (IST)  •  21 Aug 2026

Rahul Gandhi Dharna Live: बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना

राहुल गांधी के धरना पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में रखकर अपनी और अपनी पार्टी की राजनीतिक अहमियत बनाए रखना चाहते हैं. सोचिए कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और 'वंदे मातरम' विवाद के मुद्दे पर उनकी पार्टी की असलियत कैसे सबके सामने आ गई है. राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विरोध प्रदर्शन करते हैं. यह बस उनका राजनीतिक तरीका है.

13:49 PM (IST)  •  21 Aug 2026

Rahul Gandhi Dharna Live: राहुल गांधी का धरना जारी

राहुल गांधी फिर वापस धरना स्थल पर आ गए हैं. एक घंटे से अधिक समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का धरना चल रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद हैं.

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