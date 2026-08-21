मां सोनिया की किताब पर भावुक हुए राहुल, 'प्रियंका और मैं ही जानते हैं कि...'

उन्होंने कहा कि आज, अपने पिता राजीव गांधी के जन्मदिन पर, वह कल्पना कर सकते हैं कि ‘‘पापा ऊपर से मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे.’’ राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था. वह 40 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर 1984 को देश के प्रधानमंत्री बने और दो दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे. तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में 21 मई 1991 को चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी.