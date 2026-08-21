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मां सोनिया की किताब पर भावुक हुए राहुल, 'प्रियंका और मैं ही जानते हैं कि...'
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के लिए भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी.
राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की किताब को लेकर भावुक पोस्ट लिखा है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:43 AM (IST)
Tags :Rajiv Gandhi RAHUL GANDHI CONGRESS
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