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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियामां सोनिया की किताब पर भावुक हुए राहुल, 'प्रियंका और मैं ही जानते हैं कि...'

मां सोनिया की किताब पर भावुक हुए राहुल, 'प्रियंका और मैं ही जानते हैं कि...'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के लिए भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल  | Updated at : 21 Aug 2026 07:43 AM (IST)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के लिए भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी.

राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की किताब को लेकर भावुक पोस्ट लिखा है.

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राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की आत्मकथा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 'पापा ऊपर से अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे.'
राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की आत्मकथा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 'पापा ऊपर से अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे.'
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ 10 नवंबर को प्रकाशित होगी.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ 10 नवंबर को प्रकाशित होगी.
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राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘‘मां, मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल से अधिक समय पहले साथ देखा था. जिस दिन पापा हमें छोड़कर गए, उस दिन से मैंने आपको जीवन की हर चुनौती का सामना असीम साहस और गरिमा के साथ करते देखा है.’’
राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘‘मां, मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल से अधिक समय पहले साथ देखा था. जिस दिन पापा हमें छोड़कर गए, उस दिन से मैंने आपको जीवन की हर चुनौती का सामना असीम साहस और गरिमा के साथ करते देखा है.’’
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उन्होंने कहा, ‘‘केवल प्रियंका और मैं ही असल में जानते हैं कि आपने किन परिस्थितियों का सामना किया और पापा के जाने के बाद आपका जीवन कितना कठिन था. मुझे खुशी है और गर्व भी कि आपकी कहानी—‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’—आखिरकार उन लाखों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी, जो आपसे प्यार करते हैं. मैं जानता हूं कि आप जैसी निजी जीवन को महत्व देने वाली शख्सियत के लिए दुनिया के सामने अपनी खूबसूरत कहानी रखना कितना कठिन था.’’
उन्होंने कहा, ‘‘केवल प्रियंका और मैं ही असल में जानते हैं कि आपने किन परिस्थितियों का सामना किया और पापा के जाने के बाद आपका जीवन कितना कठिन था. मुझे खुशी है और गर्व भी कि आपकी कहानी—‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’—आखिरकार उन लाखों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी, जो आपसे प्यार करते हैं. मैं जानता हूं कि आप जैसी निजी जीवन को महत्व देने वाली शख्सियत के लिए दुनिया के सामने अपनी खूबसूरत कहानी रखना कितना कठिन था.’’
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उन्होंने कहा कि आज, अपने पिता राजीव गांधी के जन्मदिन पर, वह कल्पना कर सकते हैं कि ‘‘पापा ऊपर से मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे.’’ राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था. वह 40 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर 1984 को देश के प्रधानमंत्री बने और दो दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे. तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में 21 मई 1991 को चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी.
उन्होंने कहा कि आज, अपने पिता राजीव गांधी के जन्मदिन पर, वह कल्पना कर सकते हैं कि ‘‘पापा ऊपर से मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे.’’ राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था. वह 40 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर 1984 को देश के प्रधानमंत्री बने और दो दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे. तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में 21 मई 1991 को चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी.
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गुरुवार को राजीव गांधी की जयंती थी. इस मौके पर राहुल गांधी ने लिखा, ''भारतीयों के बीच सद्भावना, हर दिल में करुणा और, हर नागरिक को न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार..पापा, आपकी ये सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत। आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा.''
गुरुवार को राजीव गांधी की जयंती थी. इस मौके पर राहुल गांधी ने लिखा, ''भारतीयों के बीच सद्भावना, हर दिल में करुणा और, हर नागरिक को न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार..पापा, आपकी ये सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत। आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा.''
Published at : 21 Aug 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Rajiv Gandhi RAHUL GANDHI CONGRESS

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