हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजुबली हिल्स उपचुनावः वोटिंग को लेकर ऑटो यूनियन का बड़ा कदम, 200 ऑटो-रिक्शा ने की मुफ्त सेवा की घोषणा

जुबली हिल्स उपचुनावः वोटिंग को लेकर ऑटो यूनियन का बड़ा कदम, 200 ऑटो-रिक्शा ने की मुफ्त सेवा की घोषणा

Jubilee Hills By-Elections: ऑटो यूनियन के ड्राइवरों का यह सामूहिक निर्णय दर्शाता है कि मतदान सिर्फ एक नागरिक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 12:18 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

क्या यह वाकई 'आम आदमी' की पहल है? जहां एक तरफ चुनाव अक्सर विवादों, पैसों के खेल और सत्ता की खींचतान के लिए जाने जाते हैं, वहीं हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव से एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक खबर सामने आई है. यह खबर न केवल लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करती है, बल्कि समाज के प्रति 'आम आदमी' की जिम्मेदारी को भी दर्शाती है.

जुबली हिल्स विधानसभा के उपचुनाव के लिए स्थानीय ऑटो यूनियन ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए 200 ऑटो-रिक्शा की निःशुल्क सेवा की घोषणा की है. यह पहल उन मतदाताओं के लिए है जिन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने में अक्सर कठिनाई होती है. ऑटो यूनियन के 'ऑटो अन्नलु' (ऑटो भाई) ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बिना किसी परेशानी के मतदान केंद्र तक पहुंचाना है.

किन-किनको मिलेगा लाभ
इस मुफ्त सेवा का लाभ मुख्य रूप से बुजुर्गों, विकलांगों, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगा. ऑटो चालकों ने कहा कि वे इन लोगों को उनके घरों से सीधे मतदान केंद्र तक मुफ्त में छोड़ेंगे, ताकि मतदान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

200 ऑटो रिक्शा दे रहे मुफ्त सेवा
यह सेवा चुनाव शुरू होने के समय से लेकर शाम को मतदान समाप्त होने तक यानी पूरे दिन उपलब्ध रहेगी. 200 ऑटो रिक्शा का बेड़ा इस नेक काम के लिए तैयार रहेगा. ऑटो यूनियन के ड्राइवरों का यह सामूहिक निर्णय दर्शाता है कि मतदान सिर्फ एक नागरिक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को निभाने में वे अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर जुबली उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बोराबंडा के पोलिंग बूथ पर तनाव का मामला सामने आया है. कांग्रेस और विपक्षी BRS के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली. चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए GHMC कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी आर.वी. कर्नान ने एर्रगड्डा में डॉन बॉस्को स्कूल में स्थापित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं.

Published at : 11 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Hyderabad Auto Union Jubilee Hills By Election
Embed widget